Becali nu mai vrea sa joace pe Ghencea: "Ce treaba am eu cu ei, daca au Steaua lor"

CSA Steaua a inaugurat arena din Ghencea.

Gigi Becali isi dorea ca echipa lui sa joace pe arena contruita cu ocazia Campionatului European, insa acum pare sa isi fi schimbat parerea. Totusi, el crede ca CSA Steaua o va invita pe FCSB sa joace in Ghencea, pentru a putea acoperi costurile de intretinere:

"Se vor ruga de mine sa joc acolo. Vor ajunge în situatia în care vor spune «Hai sa mai scoatem si bani!».

Este un stadion care costa si care trebuie întretinut. Eu am zis ca vreau pace, nu vreau razboaie prin tribune. Acum, sa ma lase în pace. Ce treaba am eu cu ei? Daca au Steaua lor, ce treaba am eu cu ei? Dar e Romania! Se poate orice", a afirmat Becali, conform digisport.ro

SPECIFICATII TEHNICE STADIONUL GHENCEA:

Capacitate: 31.254 de locuri;

Cost: 94.700.000 euro

Suprafata de joc: 105 metri lungime, 68 metri latime; gazon natural ranforsat sintetic, cu încalzire, degivrare, drenaj si sistem de irigatie;

Restaurant, spatii de cazare, muzeul Clubului Sportiv al Armatei, spatii VIP, magazine, vestiare, spatii tehnice si birouri, sala de forta, zona de presa;

Suprafata construita este de 82.000 mp, de la 70.000 mp; spatii de antrenament pentru alte sporturi