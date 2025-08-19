Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"

Spre deosebire de FCSB, Aberdeen se va afla la primul meci european din acest sezon, iar duelul cu formația roș-albastră va fi tratat ca o adevărată sărbătoare pe Pittodrie Stadium, arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.
Aberdeen pregătește un spectacol în tribune la meciul cu FCSB
Cu câteva zile înainte de meci, Aberdeen a cerut sprijinul voluntarilor pentru o scenografie specială care va exista la meciul cu FCSB de joi seară.
"Joi seară vom avea unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată pe Pittodrie, fapt ce se datorează eforturilor depuse de Fans Project și Ultras Aberdeen.
Avem nevoie de sprijinul vostru în încercarea de a crea și mai multe amintiri europene pe Pittodrie. Căutăm voluntari care să ajute la amenajarea expoziției, marți, între orele 10 și 20", a transmis Aberdeen.
FCSB așteaptă 700 de fani la meciul cu Aberdeen: "Suntem foarte gălăgioși, vom cânta tot meciul"
Presa din Scoția a stat de vorbă cu un reprezentant al Peluzei Nord de la FCSB, care a anunțat că la meciul cu Aberdeen sunt așteptați aproximativ 700 de suporteri ai campioanei României.
Galeria lui FCSB plănuiește să domine fundalul sonor la Aberdeen și așteaptă un rezultat care să ofere liniște înaintea returului de la București, programat o săptămână mai târziu.
"Ne așteptăm să vină la meci 250-300 de fani din România. Anul trecut, când am jucat în Scoția, am fost aproximativ 1.000 la meciul cu Rangers. Există o comunitate destul de mare de români acolo, deci ne așteptăm ca toate biletele din sectorul oaspeților, aproximativ 700, să fie cumpărate.
Cei mai mulți dintre suporteri vor sosi cu avionul, joi. Există și fani care vor sosi cu mașina din alte orașe.
Suntem foarte gălăgioși și vom cânta tot meciul. Ne așteptăm să dominăm fundalul sonor.
Ne așteptăm la un meci foarte dificil, dar sperăm la un rezultat bun care să ne facă favoriți înaintea returului", a spus reprezentantul Peluzei Nord contactat de pressandjournal.co.uk.