Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"

Spre deosebire de FCSB, Aberdeen se va afla la primul meci european din acest sezon, iar duelul cu formația roș-albastră va fi tratat ca o adevărată sărbătoare pe Pittodrie Stadium, arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.

Aberdeen pregătește un spectacol în tribune la meciul cu FCSB



Cu câteva zile înainte de meci, Aberdeen a cerut sprijinul voluntarilor pentru o scenografie specială care va exista la meciul cu FCSB de joi seară.



"Joi seară vom avea unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată pe Pittodrie, fapt ce se datorează eforturilor depuse de Fans Project și Ultras Aberdeen.



Avem nevoie de sprijinul vostru în încercarea de a crea și mai multe amintiri europene pe Pittodrie. Căutăm voluntari care să ajute la amenajarea expoziției, marți, între orele 10 și 20", a transmis Aberdeen.

