Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"

Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aberdeen - FCSB, manșa tur din play-off-ul Europa League, se joacă joi, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium, în direct pe VOYO.

TAGS:
AberdeenFCSB
Din articol

Spre deosebire de FCSB, Aberdeen se va afla la primul meci european din acest sezon, iar duelul cu formația roș-albastră va fi tratat ca o adevărată sărbătoare pe Pittodrie Stadium, arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.

Aberdeen pregătește un spectacol în tribune la meciul cu FCSB

Cu câteva zile înainte de meci, Aberdeen a cerut sprijinul voluntarilor pentru o scenografie specială care va exista la meciul cu FCSB de joi seară.

"Joi seară vom avea unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată pe Pittodrie, fapt ce se datorează eforturilor depuse de Fans Project și Ultras Aberdeen.

Avem nevoie de sprijinul vostru în încercarea de a crea și mai multe amintiri europene pe Pittodrie. Căutăm voluntari care să ajute la amenajarea expoziției, marți, între orele 10 și 20", a transmis Aberdeen.

FCSB așteaptă 700 de fani la meciul cu Aberdeen: "Suntem foarte gălăgioși, vom cânta tot meciul"

Presa din Scoția a stat de vorbă cu un reprezentant al Peluzei Nord de la FCSB, care a anunțat că la meciul cu Aberdeen sunt așteptați aproximativ 700 de suporteri ai campioanei României.

Galeria lui FCSB plănuiește să domine fundalul sonor la Aberdeen și așteaptă un rezultat care să ofere liniște înaintea returului de la București, programat o săptămână mai târziu.

"Ne așteptăm să vină la meci 250-300 de fani din România. Anul trecut, când am jucat în Scoția, am fost aproximativ 1.000 la meciul cu Rangers. Există o comunitate destul de mare de români acolo, deci ne așteptăm ca toate biletele din sectorul oaspeților, aproximativ 700, să fie cumpărate.

Cei mai mulți dintre suporteri vor sosi cu avionul, joi. Există și fani care vor sosi cu mașina din alte orașe.

Suntem foarte gălăgioși și vom cânta tot meciul. Ne așteptăm să dominăm fundalul sonor.

Ne așteptăm la un meci foarte dificil, dar sperăm la un rezultat bun care să ne facă favoriți înaintea returului", a spus reprezentantul Peluzei Nord contactat de pressandjournal.co.uk.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Caz de Dosarele X, la CFR: măsură urgentă, &icirc;n privința jucătorului care l-a exasperat pe Dan Petrescu
Caz de Dosarele X, la CFR: măsură urgentă, în privința jucătorului care l-a exasperat pe Dan Petrescu
&Icirc;n căutarea unui atacant, FCSB a fost refuzată direct: &rdquo;Nu e o variantă!&rdquo;
În căutarea unui atacant, FCSB a fost refuzată direct: ”Nu e o variantă!”
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 &icirc;n clasamentul banilor c&acirc;știgați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
BBC, verdict dur &icirc;nainte de dubla FCSB - Aberdeen: &rdquo;Prăbușire dezamăgitoare!&rdquo;
BBC, verdict dur înainte de dubla FCSB - Aberdeen: ”Prăbușire dezamăgitoare!”
&Icirc;ncepătorul Chivu, avertizat &icirc;nainte de debut: &bdquo;Doar așa și-ar justifica numirea!&ldquo;
Începătorul Chivu, avertizat înainte de debut: „Doar așa și-ar justifica numirea!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon: &rdquo;O rușine foarte mare&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon: ”O rușine foarte mare”

Și-a călcat cuv&acirc;ntul! Gigi Becali a rupt &icirc;nțelegerea cu Denis Alibec: Am dat o grămadă de bani!

Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!"

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat"

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

Gabriel Chirea, despre contractul lui Reghe &icirc;n Sudan: Ce Dumnezeu este &icirc;n capul lui Laurențiu Reghecampf?

Gabriel Chirea, despre contractul lui "Reghe" în Sudan: "Ce Dumnezeu este în capul lui Laurențiu Reghecampf?"

Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! &bdquo;Costă 6-7 milioane de euro&rdquo;

Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! „Costă 6-7 milioane de euro”

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu c&acirc;t ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

stirileprotv Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!