La ce se întâmplă, la CFR Cluj, la capitolul problemelor medicale, în curând, Dan Petrescu riscă să aibă un „lot“ mai numeros, format din jucători indisponibili decât cei apți de joc!

Omeruo, Muhar și Kamara sunt în capul listei fotbaliștilor care s-au „rupt“, unde figurează și portughezul Simão Rocha (24 de ani). Doar că acesta din urma reprezintă un caz demn de Dosarele X ale fotbalului. Pentru că nimeni nu știe ce are! Această situație l-a exasperat pe Dan Petrescu, iar antrenorul a și răbufnit, în weekend.

„Simao a intrat o repriză (n.r - în returul cu Braga), dar are aceleași probleme cu genunchiul. Din păcate, Simao a fost o decepție pentru mine sezonul ăsta, numai accidentat“, a spus tehnicianul ardelenilor.

„Dacă îl doare genunchiul, ce poți să-i spui?!“

Simao, fundaș stânga, a avut doar două apariții, la CFR, în acest sezon, deși echipa a jucat deja 12 partide oficiale.

Chiar dacă a făcut investigații amănunțite în țară, problema lui Simao n-a fost lămurită. În acest context, președintele CFR-ului, Cristi Balaj, a anunțat, la Fanatik, că gruparea clujeană va lua o măsură specială, în cazul fotbalistului portughez.

„Dacă îl doare genunchiul, ce poți să-i spui?! Îl doare genunchiul, o să-l trimitem la un specialist în străinătate și rămâne de văzut în ce măsură vom reuși să rezolvăm problema. Când un jucător spune că îl doare, n-ai ce să-i faci. I-am făcut un RMN, doar că RMN-ul nu-l sprijină, nu e de partea lui. Cunoscându-l, știu că vrea să joace. Face eforturi, vrea să fie pe teren, e frustrat și el. Frustrat și el, frustrat și noi. Ca președinte, trebuie să fiu echilibrat și atunci când văd că un jucător se pregătește, se recuperează, muncește, știind că vrea să joace… N-am cum să fac altceva. Dan Petrescu e iritat de situația lui. El așteaptă răspunsul, să vadă dacă îl scoate sau nu de pe listă“, a spus Balaj.

