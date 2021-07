Dezvaluiri incredibile la Steaua! Fanii au strans bani pentru jucatori si staff, dar suma a ajuns la cadrele militare!

Prima suporterilor nu a ajuns in intregime la jucatori.

La Steaua totul parea sa mearga pe o panta ascendenta. Echipa a reusit sa promoveze in Liga 2, a inaugurat noul stadion cu un succes contra celor de la OFK Belgrad, 6-0, si Oprita a anuntat ca va ramane la echipa. Insa de cand generalul Stefan Razvan Bichir a anuntat ca clubul nu are drept de promovare in prima liga, din cauza faptului ca nu este societate privata, a mai aparut o veste proasta in cadrul gruparii din Ghencea.

Potrivit playsport, fanii care fac parte din Asociatia Stelistilor 1947 au donat 35 000 de euro pentru a-i rasplati pe jucatori si pe membri staff-ului pentru promovarea pe care au obtinut-o in sezonul recent incheiat. Doar ca o buna parte din bani nu a ajuns la fotbalisti si la echipa tehnica a lui Daniel Oprita, ci la cadrele militare, conform aceleiasi surse.

George Ogararu a facut si el un pas in spate din cadrul clubului. Fostul international roman a anuntat pe contul oficial de Facebook ca se va ocupa de centrul de copii si juniori, motivand ca tinerii sunt viitorul Stelei.