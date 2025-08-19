Roș-albaștrii s-au calificat în ultima rundă a preliminariilor după ce a câștigat dubla manșă cu Drita. După un 3-2 pe Arena Națională, FCSB a câștigat cu 3-1 la Priștina.

BBC, verdict dur pentru FCSB: ”Scoțienii pot avea încredere!”

Astfel, clubul patronat de Gigi Becali și-a asigurat participarea în faza principală Conference League, dar campioana României vrea să lupte pentru prezența în Europa League, acolo unde au impresionat sezonul trecut, dar și unde premiile sunt mai consistente.

Cu toate acestea, startul acestui sezon nu lasă deloc perspective îmbucurătoare pentru roș-albaștri. FCSB a fost elimnată încă din turul doi preliminar Champions League de Shkendija, iar în campionat, rezultatele sunt mult sub așteptări. Campioana are o singură victorie, dar în schimb a pierdut de trei ori și a remizat în două meciuri.

Britanicii de la BBC au remarcat forma slabă a lui FCSB și au reacționat după scorul înregistrat de roș-albaștri în derby-ul cu Rapid, scor 2-2. Echipa antrenată de Pintilii și Charalambous a condus până în minutul 83, dar gruparea giuleșteană a egalat printr-o dublă a lui Koljic (minutele 83 și 90+2). Golurile celor de la FCSB au fost marcate de Mihai Lixandru (minutul 7) și Daniel Bîrligea (minutul 61).

Englezii au scris și ei despre ușurința cu care Rapid a reușit să o egaleze pe FCSB. ”FCSB irosește un avantaj de două goluri în derby înainte de meciul cu Aberdeen”, a titrat BBC.

”FCSB a suferit o prăbușire dezamăgitoare în derby-ul contra marilor rivali de la Rapid înaintea deplasării la Aberdeen. În ultima partidă înainte de plecarea spre ‘Orașul de Granit’, FCSB a condus cu 2-0 datorită golurilor marcate de Mihai Lixandru și Daniel Birligea, dar a încasat două goluri în ultimele 10 minute și a reușit doar un egal.

Echipa lui Elias Charalambous a obținut o singură victorie în primele șase meciuri din campionat. FCSB a avut evoluții la fel de modeste și în cupele europene în acest sezon.

A trecut cu greu de Inter Club d'Escaldes în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în ciuda unei înfrângeri în returul din Andorra, apoi a fost eliminată cu scorul general de 3-1 de formația macedoneană KF Shkendija, ajungând astfel în preliminariile Europa League.

O victorie cu scorul general de 6-3 în fața echipei din Kosovo, Drita, a adus calificarea în play-off-ul cu Aberdeen, însă scoțienii pot avea încredere că pot obține un rezultat bun împotriva unei echipe care încă nu și-a găsit forma”, a notat BBC.

VIDEO Rezumat Drita - FCSB 1-3

