Steaua - OFK Belgrad, LIVE TEXT de la 19:00! Ros-albastrii isi inaugureaza noul stadion in prezenta fostelor glorii

Steaua va juca primul meci pe noua arena din Ghencea.

17:45 Echipa de start a Stelei:

7 iulie va fi o zi speciala in istoria Stelei. Ros-albastrii isi vor inaugura noua arena in fata a 15 000 de suporteri contra lui OFK Belgrad, dupa ce restrictiile sanitare i-au facut sa puna in vanzare doar 50% din capacitatea stadionului. In urma cu 47 de ani, primul meci care s-a jucat cand Ghencea a fost prezentata publicului, a fost tot contra sarbilor.

George Ogararu a pregatit un moment festiv si pentru performanta din 7 mai 1986, cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni in fata Barcelonei, la penalty-uri. Team managerul ros-albastrilor a invitat toti fostii jucatori care au contribuit la singurul trofeu european pe care l-a castigat un club din Romania. De asemenea, Ogararu a confirmat ca la acest eveniment vor participa peste 100 de foste glorii ale echipei din Ghencea, marele absent fiind Emeric Jenei. Antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni in vitrina Stelei a declarat ca problemele de sanatate nu ii permit sa se prezinte la meci, dar ca va fi alaturi de fostii sai elevi din fata televizorului.

Ogararu a anuntat ca evenimentul va debuta cu un moment special dedicat "eroilor de la Sevilla". Inclusiv Monetaria Statului a scos la vanzare un set limitat de monede care ii are in prim-plan pe fostii jucatori din 1986.