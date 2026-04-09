Mircea Lucescu s-a stins marți, pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Nici până astăzi clubul „militar” nu a transmis un mesaj în memoria celui mai titrat antrenor român din istorie, omagiat chiar și de către Real Madrid!

Steaua, penalizată de fani pentru ignorarea morții lui Mircea Lucescu

Atitudinea Stelei a fost sancționată inițial ieri de suporteri, însă acum fanii roș-albaștrilor sunt de-a dreptul indignați pentru comportamentul clubului pe care îl susțin față de pierderea lui Mircea Lucescu.

Suporterii „militarilor” au reacționat astfel, chiar dacă „Il Luce” a scris istorie alături de marile rivale ale Stelei, Dinamo și Rapid.

„Sunt dezamăgit că nu ați scris nimic de el”

Redăm o parte din comentariile fanilor deranjați de atitudinea Stelei în rândurile următoare.

„Cel mai mare antrenor Român Ienei. De ce? Pentru că a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Al doilea cel mai mare antrenor român, Mircea Lucescu, de ce? Pentru că este pe Locul 6 All-Time puncte pe meci în cupele europene. Oare nu merită? Sigur, avea destule bube în cap, dar trebuie pus în balanță totul, și la Lucescu tot atârna puțin mai greu rezultatele recunoscute la nivel european, decât vorbele in backstage despre nefăcutele lui.”

„Dacă nu știți, a murit Mircea Lucescu. Chiar nimic? E penibil din partea voastră....”

„Omul e o legendă fie că vă pasă sau nu. Bunul simț, a părăsit de mult echipa asta. De aia susțin și voi susține FCSB. Voi nu meritați”

„Drum lin, Mircea Lucescu.”

„A decedat domnul Mircea Lucescu. Când o postare despre unul din cei mai titrați români în fotbal?”

„De Lucescu nimic, ha?”

„Mircea Lucescu a murit. Înțelegeți? Deci, ce dracu așteptați?”

„a plecat Cian cu "comunicatul", acasă 🤭😁. Trebuie să respecți pentru a fi respectat. Cam așa ar suna singurul mesaj pe care clubul ar trebui să-l publice”

„Din respect, ar fi putut să facă o scurtă postare despre asta.”

„Steaua București de ce nu vă pasă de Lucescu trebuie să spuneți ceva de el nu înțeleg de ce nu vă pasă de nea Mircea săracu a decedat sunt dezamăgit că nu ați scris nimic de el.”

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa Rusiei în 2006.