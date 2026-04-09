Mesajele cu privire la dispariția lui Mircea Lucescu curg de marți seara, când am aflat teribila veste.

În scurt timp de la moartea marelui nostru om de fotbal, Dinamo, FCSB și toate celelalte cluburi din Superligă, alături de Corvinul Hunedoara și alte grupări din fotbalul românesc au postat mesajele de adio.

De-a dreptul de neînțeles, Steaua București nu a postat niciun mesaj legat de dispariția lui Mircea Lucescu nici pe pagina oficială de Facebook, nici pe contul oficial de Instagram!

Reacțiile fanilor din Ghencea

Un astfel de comportament a stârnit nemulțumirea unor fani ai „militarilor”, chiar dacă între Mircea Lucescu și Steaua a existat o mare rivalitate; „Il Luce” a scris istorie alături de Dinamo și Rapid.

„Steaua București, a decedat domnul Mircea Lucescu. Când o postare despre unul din cei mai titrați români în fotbal?” - a scris un internaut, la o postare a Stelei pe Facebook.

„De Lucescu nimic, ha?” - s-a întrebat un alt utilizator.

Pagina Steaua Liberă, în schimb, a răspuns:

”Ne întreabă lumea: “Steaua Liberă, de ce râzi de Lucescu?”

În primul rând, e amuzant să râzi de un securist care a vrut să distrugă Steaua, să îi șteargă identitatea și realizările, ca să fie el cineva. Și e amuzant și să vezi cum mizeria de fotbal românesc corupt până în măduva oaselor se închină în fața celui care a înființat cooperativa care a distrus fotbalul nostru.

Dar mai e un motiv. Ăsta. Lumea trebuie să vadă și cel mai important să nu uite cine sunt oile fcsbiste.

La o simplă postare unde i-am enumerat pe cei mai buni 3 antrenori români din istorie, oile au luat-o razna! Și ele cică susțin Steaua.

Nu. Ca întotdeauna, oile susțin pe cine susține turma. Dacă turma s-a pus în genunchi în fața lui Lucescu, s-au pus și ele. Și reacțiile lor au fost fix reacții lucesciene: ură față de Steaua, față de legendele ei și față de realizările ei.

Oile nu au fost niciodată cu Steaua. Niciodată nu vor fi cu ea”.

În descriera paginii de Facebook Steaua Liberă se precizează:

”UN CLUB CURAT MAI PRESUS DE TOATE!

Această pagină este destinată tuturor celor care iubesc Steaua, pentru care echipa e mai mult decât o sumă de rezultate, tuturor celor ce-l disprețuiesc pe Gigi Becali, le este rușine cu un asemenea specimen”.

Ce a postat Steaua Liberă