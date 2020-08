SPECTACOL pe strazile din Arad dupa promovarea in Liga 1! Suporterii au sfidat pandemia! Imaginile sunt INCREDIBILE!

UTA Arad a reusit promovarea in Liga 1 dupa 1-1 cu FC Arges in ultima etapa din playoff-ul Ligii a 2-a.

Desi aradenii au jucat in deplasare, fanii nu au ratat momentul si au sarbatorit promovarea pe strazile orasului.

In ciuda numarului mare de cazuri de coronavirus cu care se confrunta zilnic Romania de cateva saptamani, suporterii "Batranei Doamne" s-au bucurat de reusita favoritilor fara sa pastreze distanta sociala si, multi dintre ei, fara sa poarte masti.

UTA Arad si FC Arges au obtinut, in urma etapei de astazi, promovarea directa in Liga 1, in timp ce Mioveni s-a clasat pe locul 3, urmand a juca un baraj.