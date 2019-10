Si-au luat sef de la CFR! U Cluj l-a prezentat azi oficial pe noul director general! Stanciu vrea sa promoveze cu U in Liga 1

U Cluj are de azi oficial un nou director general.

Daniel Stanciu, ultima data in conducerea rivalei CFR, a fost numit la Universitatea. Stanciu trebuie sa scoata echipa din impas, apoi sa faca strategia de promovare in Liga 1.



Desi a facut transferuri spectaculoase pentru nivelul ligii a 2-a, U e departe de asteptari. Ocupa abia pozitia a 13-a in B, cu 16 puncte, 10 sub locul de baraj pentru promovare, ocupat acum de Turris Oltul Turnu Magurele.