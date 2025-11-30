GALERIE FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”

Stadionul de 23.000.000&euro; din Rom&acirc;nia prinde contur: &rdquo;&Icirc;n primăvară e gata&rdquo; Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un nou stadion modern ar urma să apară pe harta fotbalului românesc în cel mai scurt timp.

TAGS:
stadion timisoaraRomario Benzartimisoara
Din articol

Până la renovarea stadionului ”Dan Păltinișanu”, Timișoara va avea un alt stadion modern în următorul an. Arena ”Eroii Timișoarei” este foarte aproape de inaugurare.

Romario Benzar (33 de ani), fostul internațional, care evoluează în prezent la Poli Timișoara, în Liga 3, spune că noul stadion ar urma să fie gata în primăvara anului viitor.

Se pregătește inaugurarea noului stadion din Timișoara

Cel mai probabil, echipa-fanion a orașului va inaugura stadionul și tot acolo va disputa meciurile de pe teren propriu. Noua arenă va avea 10.000 de locuri, va dispune de facilități moderne și va costa, în total, 23 de milioane de euro.

”În primăvară e gata noul stadion, de 10.000 de locuri. Cel mare urmează. Acesta, 80% e gata. Lucrurile la Timișoara se mișcă repede. Stadionul o să fie gata cel târziu în vară. E o emulație”, a spus Romario Benzar, la Digi Sport.

  • 476347273 1153458459482969 2213547268589314031 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totul despre ”Dan Păltinișanu”, stadion istoric al Timișoarei

Porelict "Marele Oval" sau "El Monumental", stadionul din strada Ștefan Covaci nr.1 este cu adevărat un simbol pentru fotbalul românesc.

Aici au jucat de-a lungul timpului echipe uriașe, cum ar fi Manchester City, Real Madrid sau Ajax Amsterdam! Poli Timișoara a remizat cu Real Madrid pe arena "Dan Păltinișanu", în 1992. Tot în anii '90 s-au înregistrat două victorii memorabile pe acest stadion, cu Atletico Madrid și Sporting Lisabona.

Arena poartă numele fostului fotbalist Dan Păltinișanu, decedat în 1995. Fost fundaș central, acesta a evoluat pentru Poli Timișoara între 1973 și 1983. A strâns 271 de meciuri în tricoul echipei locale, alături de care a câștigat Cupa României, în 1980.

„Stau jos în următoarea peluză est de la arena Eroii Timișoarei. După cum vedeți, aici gradenele sunt deja montate. La tribune lucrăm la gradene. O treime din stadion este deja gata și se vede că este un stadion. 10.000 de oameni o să aibă loc aici, să ne uităm la fotbal, dar și la concerte și alte evenimente. Este o lucrare care nu are întârzieri. 

Deci anul viitor trebuie să fie gata și Timișoara, pentru prima oară după mult, mult timp, va avea din nou un stadion modern. Finanțăm asta 100% din bugetul local, deci din taxele și impozitele voastre. Mersi pentru asta. Acum, următoarea etapă sunt turnurile mari, cele patru care o să suporte acoperișurile metalice. La asta lucrăm pentru voi, pentru Timișoara, pentru sportul timișorean”, a scris Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie &icirc;n carne vie: decizia luată &icirc;n premieră cu privire la Mohamed Salah
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie în carne vie: decizia luată în premieră cu privire la Mohamed Salah
ULTIMELE STIRI
Leo Messi, un lider &icirc;n America: &rdquo;Ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar&rdquo;
Leo Messi, un lider în America: ”Ne-a obișnuit cu extraordinarul, pentru că el este extraordinar”
West Ham - Liverpool, ACUM pe VOYO! Cormoranii , obligați să &icirc;ncheie seria neagră
West Ham - Liverpool, ACUM pe VOYO! "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră
FC Hermannstadt - UTA 1-2 | Final de meci la Sibiu! Trei puncte pentru arădeni
FC Hermannstadt - UTA 1-2 | Final de meci la Sibiu! Trei puncte pentru arădeni
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia &icirc;n cazul lui Nicolae Stanciu
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia în cazul lui Nicolae Stanciu
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie &icirc;n carne vie: decizia luată &icirc;n premieră cu privire la Mohamed Salah
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie în carne vie: decizia luată în premieră cu privire la Mohamed Salah
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie

Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie

Nota primită de Cătălin C&icirc;rjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi &icirc;n privința lui Dennis Man

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man



Recomandarile redactiei
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”
West Ham - Liverpool, ACUM pe VOYO! Cormoranii , obligați să &icirc;ncheie seria neagră
West Ham - Liverpool, ACUM pe VOYO! "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră
Giani Kiriță știe ce &icirc;i lipsește lui Dinamo: &rdquo;Ar fi ideal&rdquo;
Giani Kiriță știe ce îi lipsește lui Dinamo: ”Ar fi ideal”
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia &icirc;n cazul lui Nicolae Stanciu
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia în cazul lui Nicolae Stanciu
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie &icirc;n carne vie: decizia luată &icirc;n premieră cu privire la Mohamed Salah
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie în carne vie: decizia luată în premieră cu privire la Mohamed Salah
Alte subiecte de interes
Cum arată lucrările la stadionul de 23.000.000&euro; pregătit pentru o echipă de tradiție din Rom&acirc;nia
Cum arată lucrările la stadionul de 23.000.000€ pregătit pentru o echipă de tradiție din România
Veste proastă pentru Dinamo, Timișoara, Botoșani și Constanța: &rdquo;Rom&acirc;nia nu are bani. S-ar putea să fie un pic &icirc;nt&acirc;rziate&rdquo;
Veste proastă pentru Dinamo, Timișoara, Botoșani și Constanța: ”România nu are bani. S-ar putea să fie un pic întârziate”
Plecări &icirc;n masă de la FC Botoșani, 5 jucători sunt OUT! &rdquo;Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim&rdquo;
Plecări în masă de la FC Botoșani, 5 jucători sunt OUT! ”Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim”
Am o gaură &icirc;n cap . Prima reacție a lui&nbsp;Romario Benzar, după ce a fost accidentat de&nbsp;Hakim Abdallah
"Am o gaură în cap". Prima reacție a lui Romario Benzar, după ce a fost accidentat de Hakim Abdallah
&rdquo;Undă verde&rdquo; pentru noul stadion al lui Dinamo din Șoseaua Ștefan cel Mare!
”Undă verde” pentru noul stadion al lui Dinamo din Șoseaua Ștefan cel Mare!
Cum va arăta noul stadion din Timișoara: &rdquo;O veste minunată&rdquo;! Ce nume va purta arena
Cum va arăta noul stadion din Timișoara: ”O veste minunată”! Ce nume va purta arena
CITESTE SI
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

stirileprotv Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Guvernul finalizează cu &icirc;nt&acirc;rziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt &icirc;n joc

stirileprotv Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski &icirc;nainte de &icirc;nt&acirc;lnirea crucială din SUA

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!