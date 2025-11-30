Până la renovarea stadionului ”Dan Păltinișanu”, Timișoara va avea un alt stadion modern în următorul an. Arena ”Eroii Timișoarei” este foarte aproape de inaugurare.
Romario Benzar (33 de ani), fostul internațional, care evoluează în prezent la Poli Timișoara, în Liga 3, spune că noul stadion ar urma să fie gata în primăvara anului viitor.
Se pregătește inaugurarea noului stadion din Timișoara
Cel mai probabil, echipa-fanion a orașului va inaugura stadionul și tot acolo va disputa meciurile de pe teren propriu. Noua arenă va avea 10.000 de locuri, va dispune de facilități moderne și va costa, în total, 23 de milioane de euro.
”În primăvară e gata noul stadion, de 10.000 de locuri. Cel mare urmează. Acesta, 80% e gata. Lucrurile la Timișoara se mișcă repede. Stadionul o să fie gata cel târziu în vară. E o emulație”, a spus Romario Benzar, la Digi Sport.
Totul despre ”Dan Păltinișanu”, stadion istoric al Timișoarei
Porelict "Marele Oval" sau "El Monumental", stadionul din strada Ștefan Covaci nr.1 este cu adevărat un simbol pentru fotbalul românesc.
Aici au jucat de-a lungul timpului echipe uriașe, cum ar fi Manchester City, Real Madrid sau Ajax Amsterdam! Poli Timișoara a remizat cu Real Madrid pe arena "Dan Păltinișanu", în 1992. Tot în anii '90 s-au înregistrat două victorii memorabile pe acest stadion, cu Atletico Madrid și Sporting Lisabona.
Arena poartă numele fostului fotbalist Dan Păltinișanu, decedat în 1995. Fost fundaș central, acesta a evoluat pentru Poli Timișoara între 1973 și 1983. A strâns 271 de meciuri în tricoul echipei locale, alături de care a câștigat Cupa României, în 1980.
„Stau jos în următoarea peluză est de la arena Eroii Timișoarei. După cum vedeți, aici gradenele sunt deja montate. La tribune lucrăm la gradene. O treime din stadion este deja gata și se vede că este un stadion. 10.000 de oameni o să aibă loc aici, să ne uităm la fotbal, dar și la concerte și alte evenimente. Este o lucrare care nu are întârzieri.
Deci anul viitor trebuie să fie gata și Timișoara, pentru prima oară după mult, mult timp, va avea din nou un stadion modern. Finanțăm asta 100% din bugetul local, deci din taxele și impozitele voastre. Mersi pentru asta. Acum, următoarea etapă sunt turnurile mari, cele patru care o să suporte acoperișurile metalice. La asta lucrăm pentru voi, pentru Timișoara, pentru sportul timișorean”, a scris Dominic Fritz, primarul Timișoarei.