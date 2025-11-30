Până la renovarea stadionului ”Dan Păltinișanu”, Timișoara va avea un alt stadion modern în următorul an. Arena ”Eroii Timișoarei” este foarte aproape de inaugurare.



Romario Benzar (33 de ani), fostul internațional, care evoluează în prezent la Poli Timișoara, în Liga 3, spune că noul stadion ar urma să fie gata în primăvara anului viitor.



Se pregătește inaugurarea noului stadion din Timișoara



Cel mai probabil, echipa-fanion a orașului va inaugura stadionul și tot acolo va disputa meciurile de pe teren propriu. Noua arenă va avea 10.000 de locuri, va dispune de facilități moderne și va costa, în total, 23 de milioane de euro.



”În primăvară e gata noul stadion, de 10.000 de locuri. Cel mare urmează. Acesta, 80% e gata. Lucrurile la Timișoara se mișcă repede. Stadionul o să fie gata cel târziu în vară. E o emulație”, a spus Romario Benzar, la Digi Sport.

