"S-a dorit sa fie vazut cu catusele la mana!" Dezvaluiri despre Adrian Mititelu in inchisoare! Cum se simte patronul celor de la FC U Craiova

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare in dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

Fiul patronului celor de la FC U Craiova a vorbit despre momentul in care tatal sau a fost arestat si despre cum se simte finantatorul oltenilor in spatele gratiilor. Adrian Mititelu a declarat, inainte sa fie luat de politie de acasa, ca este nevinovat si ca va lupta pentru a dovedi acest lucru.

"Familia mea o sa fie puternica, o sa depasim aceasta situatie. Cu siguranta si el o sa fie bine acolo unde este, o sa iasa mai puternic. O sa iasa mai puternic si o sa depaseasca aceasta situatie. Am vorbit zilnic cu el. Este un soc in primele zile atunci cand esti intr-o celula de 4 metri patrati. Este bine in acest moment, isi urmeaza tratamentul.

Intotdeauna am fost alaturi de tatal meu, am fost aproape de el, de afacerile lui. Dupa ce am terminat-o cu fotbalul, am fost alaturi de el, nu sunt strain de a coordona afacerile si clubul de fotbal.

Nu am fost anuntati inainte ca vor veni sa il ridice. Un detinut are timp 24 de ore ca sa se prezinte la politie. Dar s-a dorit sa fie vazut cu catusele la mana. Dupa ce s-a creat acel tam-tam mi s-a deschis si un dosar penal.

Tatal meu nu are nicio relatie cu ultrasii Craiovei. Acei oameni sunt membri din familia mea. S-a zis ca erau interlopi, dar 2-3 erau prieteni apropiati, iar restul membrii familiei mele. Este aberant! Poate s-a intrecut masura, dar nu s-a ajuns la fapte de violenta", a declarat Adrian Mititelu Jr., potrivit ProSport.