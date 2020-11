EXCLUSIV | Ce se intampla cu FC U Craiova 1948 dupa ce Adrian Mititelu a fost arestat: "A spus ca echipa are continuitate si ca bugetul este asigurat"

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

Andrei Preda, liderului suporterilor echipei FC U Craiova 1948, a dezvaluit ca a purtat o discutie cu Mititelu dupa ce finantatorul din Banie a aflat de sentinta data. Reprezentantul suporterilor olteni a declarat ca echipa va avea continuitate si ca au la dispozitie 3 milioane de euro pentru ca echipa sa ajunga in prima Liga.

"Mi-a spus ca echipa are continuitate si ca bugetul este asigurat. Sunt 3 milioane de euro in care Univesitatea trebuie sa promoveze in prima Liga si mai depaarte pe noi nu ne intereseaza decat sa promoveze echipa si sa treaca aceasta pandenie sa mergem pe stadion si sa sustinem echipa. Acestea sunt problemele dansului, sunt probleme de familie pe care trebuie sa le rezolve, pe noi ce ne inteseaza sa dea Curtea de Apel Bucuresti definitiv, ce a dat Curtea de Apel Timisoara si Curtea de Apel Craiova, ca palmaresul sa fie al echipei FC U Craiova 1948. Asta trebuie sa scoatem mai mult in evidenta, decat arestarea lui Mititelu", a declarat Andrei Preda, liderul suporterilor FC U Craiova 1948 pentru PRO X.