EXCLUSIV | "Sa nu uite ca poate ne mai intalnim!" Fiul lui Mititelu il AMENINTA pe Dragomir dupa declaratiile facute: "Acest nenorocit a fost achitat pentru acelasi sechestru!"

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul transferului lui Mihai Costea.

Patronul lui FC U Craiova a fost condamnat pentru evaziune fiscala, iar pedeapsa urmeaza a fi executata in regim de detentie.

Adrian Mititelu Jr., cel care se va ocupa de echipa in absenta tatalui sau a vorbit despre situatia delicata in care se afla familia sa.

"Normal ca sunt pregatit sa preiau echipa, insa nu as fi vrut sa preiau echipa in conditiile astea. E un moment greu pentru familia noastra...mai ales pentru familia noastra, o sa incercam sa il depasim, o sa fim alaturi de tatal nostru sa il sustinem cat mai mult sa treaca perioada detentiei cat mai repede.

Asta ar fi singura lui alinare, sa promovam anul acesta si sper sa ducem la capat acest obiectiv.

Istoria o poate confirma ca va reveni si mai puternic, pentru ca a mai avut atatea suisuri si coborasuri de-a lungul vietii si de fiecare data a revenit mai puternic decat era.

Eu nu sunt bine, cum pot sa fiu bine? Mai ales ca este proaspata decizia, de ieri. Nu se astepta nimeni, absolut nici nu s-a luat in discutie ca ar putea fi condamnat", a spus Adrian Mititelu Jr. in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV.

"Poate ne mai intalnim pe la mare!"

Dupa arestarea sa, Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF a vorbit despre Mititelu, sustinand ca nu este nevinovat, asa cum sustine el. Mai mult decat atat, Dragomir l-a acuzat pe Mititelu ca si-ar fi facut averea prin metode necurate.

Fiul patronului lui FC U Craiova a profitat de ocazie pentru a-i raspunde lui Dragomir, atancandu-l dur pe fostul sef al Ligii.

"Mitica Dragomir si Mircea Sandu au fost achitati pentru fapte de sustragere de sub sechestru, fapta pentru care a fost condamnat si tatal meu ieri. Pentru acelasi sechestru pe care judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti l-au considerat ca nu este legal.

Acest personaj de varsta cu istoria, care nu se mai satura furand din fotbal. Eu am 24 de ani, imi permit sa vorbesc despre acest om care mi-a distrus familia, chiar daca diferenta de varsta ar trebui sa ma faca sa ma abtin. Acest om care mi-a distrus familia, el, acest nenorocit a fost achitat pentru acelasi sechestru, in 2017, a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti.

Sa nu uite ca mai are si el un dosar pe rol la Curtea de Apel, sa nu uite faptul ca este posibil sa moara in puscarie. Sa nu uite, eu ii aduc aminte ca este foarte posibil ca el sa decedeze in puscarie. O il bata Dumnezeu pentru aceste cuvinte!

Nu are nici cea mai mica competenta sa vorbeasca el de justitie si a declarat ca tatal meu este vinovat.

Sa nu uite faptul ca poate ne mai intalnim pe la mare cand joaca el table pe terasa ca un nesimtit. Joaca table nesimtitul la Caelia Beach si juca table pe bani de fata cu toata lumea . Sa nu uite ca poate ne vom mai intalni cumva intamplator prin Bucuresti sau pe la mare", a adaugat Adrian Mititelu Jr.