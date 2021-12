Rapper-ul din Liga 2 a rămas fără echipă! Stanciu, 2Pac și Depay sunt idolii săi

Andrei Roșu (20 ani) s-a despărțit pe cale amiabilă de CSC 1599 Șelimbăr, unde a prins doar 340 de minute pe teren în 10 meciuri. Mijlocașul ofensiv fusese om de bază și unul dintre cei mai buni marcatori în sezonul trecut, când sibienii au promovat în Liga 2, dar a fost folosit puțin în actuala stagiune, după ce Eugen Beza i-a luat locul lui Florin Maxim.

A avut o carieră în oglindă cu Nicolae Stanciu, idolul său

Roșu este originar din Alba Iulia și a început fotbalul la Unirea Juniors Alba Iulia, ulterior evoluând la Viitorul Sântimbru, CS Zlatna, Academia FCSB, FC Micești, CS Universitatea Alba Iulia și, din iarna anului 2020 a ajuns la echipa din Șelimbăr. El a fost descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos, la fel ca Nicolae Stanciu, idolul său. S-a despărțit de FCSB, deși era considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai clubului din Berceni, după ce a suferit o ruptură a meniscului genunchiului stâng, într-un meci cu Viitorul Constanța din Liga Elitelor, care a necesitat operație și l-a ținut șase luni departe de gazon.

Este un rapper talentat, cunoscut sub numele de scena "RoȘu"

În timpul liber, Roșu este pasionat de muzică, fiind un talentat interpret de hip-hop. El are câteva piese lansate sub numele de scenă "RoȘu". Printre piesele lansate de el se numără "Trăim pe val", "Poveste de viață", "Pentru voi", "Poveste de familie", "Hai să ne oprim", "Tata", "Drumul spre succes", "Povestea ei", "Vara" sau "Copilărie". Din punct de vedere artistic, acesta îi are ca model pe 2Pac și pe Memphis Depay, un alt fotbalist îndrăgostit de hip-hop. În vestiarul celor de la Șelimnăr se ascultau melodiile sale și fotbalistul-artist voia chiar să compună un imn al echipei pe ritmurile sale preferate.

"La un an de la intervenția chirurgicală i-am solicitat cuiva să compună o melodie pe această temă și apoi mi-am zis 'Ce-ar fi să încerc și eu?'. Așa a fost soarta, să trec prin momente dificile pentru a mă exterioriza prin hip-hop. Practic, comunic ceea ce am trăit după operația la genunchi și încerc să le transmit oamenilor un 'vibe' cât mai bun. La mine totul depinde de inspirație, îmi trebuie cam o oră să compun o piesă, să transpun în versuri ceea ce simt. Pentru înregistrare mă ajută un prieten cu mix master-ul și videoclipul", dezvăluia jucătorul, pentru Ziarul Unirea.