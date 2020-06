"Pe cei ce ma ataca inteligenta ii tradeaza!" Il stiti pe rapperul VBA?! Da, da, e VINTILA de la FCSB! :) Antrenorul a facut SENZATIE cu doua piese hip-hop inregistrate de el! Versurile care au RUPT in vestiar

Bogdan Arges Vintila are si o personalitate mai putin cunoscuta pentru fanii de fotbal.

In lumea artistica e cunoscut drept 'VBA'. :) Vintila are si doua piese inregistrate: prima dintre ele in 1998, alaturi de fostul coleg de la FC Arges Cristescu, a doua impreuna cu un nepot, in 2006.

Vintila a avut mare succes cu ambele productii. Prima i-a fost ceruta pe caseta de toti colegii de la FC Arges si a ajuns si pe casetofonul lui Mutu! Vintila si-a surprins prietenii pitesteni la un antrenament. I-a chemat sa asculte ceva langa masina lui, apoi a dat drumul melodiei interpretate alaturi de Cristescu. Piesa hip-hop a devenit hit!

A doua tentativa a fost mai mult o incercare de a-l ajuta pe nepotul sau. Nemultumit ca nu e bagat in seama de casele de discuri si de radiouri, 'Neko AKA Cortez' i-a cerut ajutorul antrenorului de azi al FCSB. Vintila a dat praful la o parte de pe brandul 'VBA' si a acceptat provocarea.

"I-am zis sa-mi faca o melodie pentru galerie si garantez ca va fi ascultata", spunea Vintila acum 13 ani.

Versurile lui Vintila de pe piesa "Toata lumea e-n picioare":

Am venit din strada, sunt crescut in cartier

Viata mea este bazata pe trei puncte de reper

Am invatat sa cant cu muzica in gand

Sunt titular indiscutabil…. sa le luam pe rand

Familia este intotdeauna baza mea

Pe primul loc mereu o sa fie, deci nu uita!

In fotbal trebuie sa fii ca mine: mereu atent

Echipa urca din ce in ce mai sus in clasament!

In runda a treia te dobor cu muzica ce-o fa

Aici ma exprim liber, nu sunt obligat sa tac

In presa se scriu despre mine numai minciuni

Ma doboara-n prima faza si ma ridic mai bun

Pe cei ce ma ataca inteligenta ii tradeaza

Nu degeaba galeria numele imi scandeaza!

Prima piesa in 2006, Nepotu si cu mine

Respect pentru galeria care ma sustine!