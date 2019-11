Rapid, spre Liga 1! Victorie MARE obtinuta in Regie! Giulestenii au invins liderul din liga secunda si sunt la un singur punct de promovare

Din articol CLASAMENTUL DIN LIGA A 2-A

Rapid a invins-o pe UTA Arad cu 2-0.

Rapid s-a impus cu 2-0 in fata celor de la UTA Arad, in runda a 10-a din Liga secunda. Echipa antrenata de Pancu a inceput meciul in forta si a deschis scorul in minutul 22 prin Sandro Djuric. Sase minute mai tarziu, Catalin Hlistei a majorat avantajul giulestenilor.

Este a treia victorie consecutiva pentru Rapid in Liga a doua, dupa ce rundele trecute a reusit sa le invinga pe CS Mioveni in deplasare cu 5-1 si acasa pe Pandurii Tg. Jiu cu 4-0.

Cu aceasta victorie, Rapid urca pe locul trei in Liga secunda si este la un singur punct de liderul UTA Arad.

Etapa viitoare, Rapid va merge in deplasare la Farul Constanta, echipa care ocupa pozitia a opta in clasament.

