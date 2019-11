Giulestiul e aproape gata, groapa e sapata! :)) Cum arata AZI stadioanele de Euro ale Romaniei, Steaua si Rapid

Nationala tremura pentru calificarea la Euro. Planul pentru European al Romaniei se clatina si el.

Cele 4 stadioane promise acum 3 ani au devenit pe parcurs 3 si au ramas doua. Doar in cazurile Ghencea si Arcul de Triumf se poate spera ca vor putea fi folosite la turneul final de anul viitor.

In Ghencea, lucrarile sunt gata in proportie de 50%. Pana la finalul anului, procentul ar trebui sa depaseasca 70%, urmand ca in primavara sa treca de 90%.

La Giulesti, situatia e complet diferita. Abia s-a turnat fundatia pentru noul stadion al Rapidului! Constructorii spun ca vor putea lucra si pe timpul iernii, dar termenul real de finalizare e toamna lui 2020. Toata lumea e suparata in Giulesti: locuitorii blocurilor din jur din cauza galagiei, fanii din cauza capacitatii, iar inginerii din cauza imposibilitatii de a-si indeplini termenele de constructie.

Premierul Orban spune ca proiectul arenei nu va fi modificat, desi capacitatea e mult mai mica decat sperau suporterii rapidisti. Singura modalitate prin care proiectul s-ar putea ajusta ar fi renuntarea la linia ferata de langa stadion, un lucru absolut imposibil in acest moment.