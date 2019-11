Rapid ar fi putut avea stadion de 40.000 de locuri! De ce a ajuns sa aiba unul de trei ori mai mic

Noua arena a Rapidului ar urma sa fie data in folosinta in 2020, dar fanii sunt nemultumiti de capacitatea sa.

In 2006, lui George Copos i s-a propus sa imparta conducerea Rapidului cu Florin Talpes (Bitdefender), Dan Ostahie (Altex) si Jean Valvis (Valvis Holding), impartind cu acestia atat puterea de decizie, cat si cheltuielile. Cei trei oameni de afaceri alimentasera un cont cu 5.5 milioane de euro, care sa ii fie platiti lui Copos, iar cu banci din strainatate se negociasera credite cu care sa fie modernizat Stadionul Giulesti. Batrana arena, inaugurata in 1939 si renovata in anii ’90, ar fi urmat sa fie transformata total, fie intr-una de 20-25.000 de locuri, care sa se poata acoperi total, sa devina una multifunctionala si sa poata organiza si alte evenimente sportive (handbal, hochei etc.), fie intr-una de 40.000 de locuri doar cu tribunele acoperite si cu peluze gigant, ca cea de pe stasionul Borussiei Dortmund. Proiectul ar fi venit la pachet cu o strategie de management similara celor din tarile din Vestul Europei, cu obiectivul ca giulestenii sa domine fotbalul romanesc pe mai multe decenii.

Planul puternicilor oameni de afaceri a fost dat peste cap, dupa ce Copos a decis, in ultimul minut, ca poate finanta singur clubul si ca nu doreste sa imparta aceasta povara cu nimeni. In cele din urma, dupa ce a fost condamnat in „Dosarul Transferurilor” si si-a pierdut interesul pentru fotbal, Copos a cedat Rapidul, in 2013, afaceristilor de mai mica anvergura Nicolae Cristescu si Adrian Zamfir, care l-au predat, la randul lor, lui Valerii Moraru. In iunie 2016, clubul a intrat in faliment, dupa o perioada tulbure de insolventa. In acest an a inceput reconstructia Stadionului Giulesti pentru Euro 2020, el urmand sa aiba doar 14.000 de locuri. Echipa considerata continuatorea clubului istoric joaca momentan in Regie si ar urma sa se intoarca pe propria arena la finalul anul viitor, dar suporterii sunt nemultumiti de capacitatea sa, cerand una cu cel putin 20.000 locuri.