FCSB cauta atacant! Gigi Becali a trecut 3 nume pe lista scurta, dar va sterge rapid un jucator: e international roman si costa 4 milioane de euro

Gigi Becali pregateste o noua campanie de transferuri spectaculoasa in iarna.

FCSB va renunta in iarna la 7 jucatori, printre care si Harlem Gnohere. Becali a anuntat ca il va vinde pe atacantul francez, iar FCSB va fi nevoita sa isi caute un nou atacant. Potrivit GazeteiSporturilor, lista scurta a lui Becali cuprinde 3 nume importante: doi jucatori din Liga 1 si unul din Vest.

Dumitru Cardoso si Sergiu Bus, de la Gaz Metan Medias, respectiv Adrian Petre de la Esbjerg sunt fotbalistii luati in calcul de patronul FCSB. Petre s-a mai aflat si in trecut pe lista lui Becali, insa atunci FCSB nu a dorit sa plateasca 500.000 de euro celor de la UTA. O decizie pe care acum, Gigi Becali o regreta avand in vedere ca pretul lui Petre a explodat: danezii nici nu concep sa-si cedeze atacantul pentru mai putin de 4 milioane de euro.

In acest caz, cel mai probabil, Gigi Becali se va orienta spre fotbalistii din campionatul intern. FCSB a mai cumparat jucatori de la Gaz Metan, cele mai recente cazuri fiind Cristea si Olaru, astfel ca relatiile cele doua cluburi sunt bune si se poate ajunge rapid la o intelegere in privinta unui transfer.