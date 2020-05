Nici nu au promovat bine ca ar putea sa ii lase! Motivul pentru care Adrian Mititelu se gandeste sa renunte la FC U Craiova! Ce spune patronul oltenilor

Adrian Mititelu a oferit prima declaratie dupa ce FC U Craiova a promovat in Liga a 2-a.

FC U Craiova 1948, liderul autoritar din serie a 4-a a Ligii a 3-a, a promovat oficial in Liga 2 dupa ce FRF a anuntat ca Liga 3 nu se va mai relua. Patronul Craiovei, Adrian Mititelu, viseaza la meciurile cu Dinamo si FCSB din prima liga, insa spera ca ambele echipe bucurestene sa isi recapete forta pe care au avut-o in urma cu 10 ani, cand si echipa sa se afla in prima liga.

Totodata Mititelu a spus ca daca nu va exista o impacare intre FCSB si CSA Steaua, iar problemele financiare la Dinamo nu se vor rezolva, se gandeste sa renunte la fotbal.

"Dinamo e copil de minge fata de CSU Craiova. Nu mai am nicio ura fata de Dinamo. Ci fata de CSU. Pai cine ne-a blocat afacerile, cine a venit cu atac la persoane, la familie, ne-au luat tricourile, ne-au dat afara din competitie, de pe stadion? Vad lucrurile altfel acum. Viata m-a schimbat.

Hai sa ajungem sa jucam un meci direct cu CSU, sa vedem cu e cu suporterii. Sa dea Dumnezeu sa jucam cu ei! Aia va fi ora adevarului, cand lumea isi va da seama care e adevarata echipa.

Dinamo nu mai e un dusman. Datorita ei si a Stelei fotbalul are un tel. Uite ca si Steaua e distrusa, impartita. Asta nu e bine. Fara Steaua si Dinamo fotbalul nu mai are culoare. Trebuie sa ai un ideal, sa-i bati pe cei mai buni. Daca nu le ai pe ele ce faci? Bucurestiul a fost mereu rivalul Craiovei. Sa mai lase si Gigi Becali din nebunii si sa ajunga la o impacare. Renunt si eu daca nu mai ajung la satisfactia de a bate Steaua si Dinamo. Imi dispare cheful", a declarat Adrian Mititelu pentru Gazeta Sporturilor.