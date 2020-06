Gigi Becali si Valeriu Argaseala au ajuns la Curtea de Apel Craiova! Cei doi sunt martori in dosarul care il vizeaza pe Adrian Mititelu

Gigi Becali si Valeriu Argaseala s-au prezentat in cele din urma la Curtea de Apel Craiova, in calitate de martori.

UPDATE 12:40: La Curtea de Apel Craiova si-a facut aparitia si Adrian Mititelu.

Gigi Becali si Valeriu Argaseala s-au prezentat la Curtea de Apel Craiova, in calitate de martori la procesul in care Adrian Mititelu este acuzat de evaziune fiscala.

Procesul are in prim plan transferul lui Mihai Costea, din 2011, de la FCU Craiova la FCSB. Gigi Becali este citat ca martor alaturi de Valeriu Argaseala in procesul in care Adrian Mititelu este acuzat de evaziune fiscala (alaturi Gigel Preoteasa, secretar al SC Fotbal Club U Craiova SA la data faptelor) in cazul Mihai Costea.

Este asteptat sa soseasca la Curtea de Apel Craiova si Victor Becali.

Procesul trebuia sa aiba loc joi, 11 iunie, insa martorii au lipsit, iar decizia a fost amanata.

"Termen 11 iunie 2020, ora 13:00 pentru a se cita martorii Argaseala Valeriu si George Becali cu mentiunea de a se prezenta la instanta in vederea audierii. Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale formulata de apelantul inculpat Mititelu Adrian Marin prin aparator ales, avocat Florea Gheorghe. Dispune sesizarea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.155 alin.1 partea I Cod penal sintagma „cursul prescriptiei se intrerupe” in raport cu dispozitiile art.1 alin.5, 20, 21 si 126 alin.1 din Constitutia Romaniei si art.6 din C.E.D.O. Definitiva.", se arata intr-un comunicat al Curtii de Apel Craiova, pe Portalul Instantelor de Judecata.