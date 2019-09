Adrian Mititelu vrea sa isi numeasca noul stadion “Ilie Balaci”

Patronul clubului din Liga 3 ar vrea sa faca si un Muzeu “Universitatea Craiova” in incinta noii sale arene.

Adrian Mititelu a incasat recent 30 de milioane de euro din vanzarea unor terenuri si vrea sa isi construiasca o arena privata in Craiova, in cartierul Balta Craiovitei. Patronul FC „U” Craiova ar urma sa investeasca in ridicarea unei baze de pregatire si a unui stadion de 12.500 de locuri, care sa fie finalizate pana la finalul anului 2020. Noua arena ar putea sa poarte numele lui Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria fotbalului romanesc si a Universitatii Craiova, daca familia acestuia va fi de acord. Dar sansele sunt mari, tinand cont ca, in aceasta vara, Mititelu l-a numit antrenor al echipei sale pe Eugen Trica, fostul ginere al lui Balaci.

De asemenea, printre alte facilitati, noua locatie ar urma sa aiba un magazin oficial, un supporters pub si un muzeu dedicat clubului Universitatea Craiova si fotbalistilor de legenda din Oltenia. Mititelu detine mai multe tricouri si artefacte sportive de valoare, printre care si tricoul purtat de “Minunea Blonda” in semifinala jucata cu Benfica, in 1983, cand fostul mijlocas a marcat golul craiovenilor. Cand stadionul va ajunge in faza finala de executie, se va incepe si o colecta printre fostii fotbalisti de legenda si printre fanii echipei, pentru a se obtine si mai multe exponate cu valoare istorica.