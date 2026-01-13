Ceahlăul este în insolvență de la data de 1 octombrie 2025

Ceahlăul Piatra Neamț, ocupanta locului al 15-lea în Liga 2, trece prin momente dificile, lotul fiind la un pas depulverizare și antrenorul Cristi Pustai și staff-ul său se pot despărți de club. De asemenea, există pericolul retragerii din campionat din cauza problemelor financiare, peste două săptămâni.



Moldovenii i-au pierdut deja pe Carl Davordzie (Sepsi / 50.000 de euro), Patrick Petre (FC Bacău), Rafaelle Stroe (Chindia Târgoviște), Robert Filip (ASA Târgu Mureș), Paul Moussinga, Răzvan Neag, Tudor Telcean, Renan Sousa, Nnochiri Kelechi (contracte reziliate) și Ionuț Ailenei (Poli Iași / împrumut expirat).



Oficialii clubului așteaptă răspuns la cererea de finanțare din partea autorităților locale și județene sau la tatonarea pentru găsirea unui nou sponsor, până pe 25 ianuarie, în caz unei reacții negative echipa urmând să nu se mai prezinte la meciul din deplasare cu Gloria Bistrița și să anunțe retragerea din competiție. CSM Ceahlăul este în insolvență de la data de 1 octombrie 2025.



Angelo Alistar, președinte CSM Ceahlăul Piatra Neamț:

"Anul 2026 ne găsește, din păcate, în cea mai dificilă situație de la înființarea acestui club. Personal, când am acceptat în vară funcția de președinte la CSM Ceahlăul, am făcut-o cu mare încredere și cu speranța că vom găsi soluții pentru a putea redresa clubul. Situația era una foarte grea și atunci, însă am fost convins că vom reuși să găsim un sprijin consistent atât din partea autorităților locale cât si a mediului privat.



La momentul actual, așa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal. Suntem deschiși la orice fel de discuție, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue și să nu ajungem la desființare. Într-adevăr din punct de vedere economic, situația este una dificilă in toată țara, dar nu pot crede că un județ cu tradiție in sport precum Neamțul poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale țării.



Pe această cale vreau să fac un apel către jucătorii rămași la echipă, să aibă răbdare și să înțeleagă faptul că atâta timp cât mai există o șansă sa continuăm, trebuie respectat programul impus de stafful tehnic. Eu cred în continuitate și cred că în ultimul moment se va face lumină și pentru noi.



În legătură cu jucătorii cu care am încheiat colaborarea, aș dori să le mulțumim pe această cale, majoritatea dintre ei fiind cei cu salarii pe care clubul nu și le mai putea permite în situația actuală. Oferta primită de la Sepsi Sfântu Gheorghe pentru Carl Davordzie am fost nevoiți să o acceptăm, jucătorul fiind in ultimele luni de contract. Această decizie a fost luată pentru a mai achita o parte din datoriile curente cât și o parte din salariile angajaților.



Transmit acest mesaj cu maximă responsabilitate, sper din tot sufletul să se găsească o variantă ca CSM Ceahlăul să își continue existența".

Foto - CSM Ceahlăul Piatra Neamț, Steaua București (FB)

