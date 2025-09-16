Deși are un start decent de sezon în Liga 2, cu 10 puncte după primele 6 etape și locul 12 în clasament, Ceahlăul Piatra Neamț se confruntă cu mari probleme financiare.

Pe 15 septembrie, clubul a depus cererea de intrare în insolvență, după ce Tribunalul Neamț respinsese anterior solicitarea de intrare în concordat preventiv.

Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență

Din informațiile Sport.ro, datoriile Ceahlăului trec de două milioane de euro, iar site-ul supervizor.ro estimează că acestea ar fi în prezent de 12.953.811 lei. În 2024, acestea erau de aproximativ 5 milioane de lei (aproape un milion de euro).

Decizia vine și pe fondul retragerii finanțatorului Anton Măzărianu, care a anunțat că nu va mai sprijini echipa din punct de vedere financiar. Omul de afaceri speră ca autoritățile locale sau potențiali sponsori să intervină pentru salvarea clubului.

Fondat în 2016 și preluând palmaresul vechiului Ceahlăul în 2021, clubul din Piatra Neamț a fost o prezență constantă în prima ligă între 1993 și 2015.

După promovarea în Liga 2, în 2023, echipa nu a avut emoții privind retrogradarea, dar acum se confruntă cu cel mai dificil moment din istoria recentă.

