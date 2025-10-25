Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa

Mai multe cluburi de tradiție din România au dispărut de-a lungul timpului din cauza datoriilor.

Ceahlăul Piatra Neamț este una dintre echipele de tradiție din fotbalul românesc care au probleme financiare, iar un fost investitor de la formația moldavă a dezvăluit că echipa ar putea intra în faliment dacă nu găsește o sursă de finanțare.

Anton Măzărianu: „Trebuie să se trezească și autoritățile din județul acesta”

Anton Măzărianu a vorbit despre problemele financiare are echipei din Liga 2, care are o datorie de 2,5 milioane d euro.

Din acești bani, 2 milioane de euro îi sunt datoriți chiar omul de afaceri, care este dispus să renunțe la această sumă dacă echipa va reuși să găsească finanțare.

„Așa cum am mai spus, decizia a fost finală și nu am de gând să revin asupra ei. M-am retras de la clubul de fotbal. Îmi pare rău că în ultima perioadă nu se reușește să se atragă nicio finanțare, nici măcar pentru activitățile de bază, plăți de bază și cheltuieli care înseamnă organizări de meciuri și așa mai departe.

Cu toate că echipa de management de acolo face tot ce poate să încerce să atragă finanțări. Dar, din păcate nu reușește. Este păcat că nu se găsește sprijin pentru această echipă la Piatra Neamț.

Eu am mai încercat și i-am sprijnit pe cât am putut, dar în ritmul acesta, din punctul meu de vedere, dacă nu se găsește o finanțare în următoarele săptămâni, cred că sfârșitul este aproape, din păcate.

Problema este că trebuie să se trezească și autoritățile din județul acesta, să facă ceva pentru echipă. Am văzut că se fac foarte multe lucruri pentru toate cluburile mici din județul Neamț, dar nimic pentru echipa de fotbal.

Echipa de fotbal este în insolvență și în felul acesta se poate pleca de la zero. Pot să îmi asum. Mulți vorbeau ce ce datorii are Ceahlăul. Două milioane de euro sunt datorii la mine, restul de 500.000 de euro la ANAF.

Se pot rezolva. Acelea pot să mi le asum, să plătesc eu ratele la ele pe perioada insolvenței. Pot să achit ratele la restul datoriilor, după planul care se va face, dar este momentul în care se poate pleca de la zero”, a spus Măzărianu, pentru Monitorul TV.

Ceahlăul Piatra Neamț se află pe locul 15 în Liga 2 și are 11 puncte adunate după tot atâtea etape. Pietrenii au trei victorii, două remize și șase înfrângeri în acest sezon, în liga secundă.

