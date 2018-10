Incredibil! Un fotbalist cunoscut in Romania a ajuns la puscarie! Patima alcoolului i-a mancat averea si i-a distrus familia

Fostul fotbalist Tiberiu Serban, in varsta de 41 de ani, care a jucat multi ani la nivelul Ligii I, a ajuns la inchisoare.

Tiberiu Serban, fotbalist care a jucat timp de 9 ani in Liga I, in tricoul Ceahlaului, pentru ca mai apoi sa treaca si pe la Liberty Salonta, Petrolul, Juventus, Pambac Bacau si Viitorul Domnesti, inainte de a se retrage, a ajuns acum la inchisoare.

In varsta de 41 de ani, Tiberiu Serban isi ispaseste pedeapsa la Penitenciarul Vaslui. El a fost arestat pentru ca si-a batut prietena si a amenintat-o cu cutitul. Initial, a plasat in arest la domiciliu, dar nu a respectat termenii impusi de lege si a ajuns in spatele gratiilor.

Potrivit unor apropiati din Piatra Neamt, citati de Libertatea, Tiberiu Serban si-a pierdut si averea. Patima alcoolului ar fi de vina.

"Din pacate, Tibi este un caz pierdut, nu mai poate fi salvat. L-a dat in primire prietena, pe care o batea deseori. Se dezbraca pe strada. Tremura tot, avea spasme si crize de epilepsie. L-a luat de multe ori Salvarea de pe strada. Cand se imbata, tipa: <Eu sunt Tibi Serban, care a dat gol de la mijlocul terenului cu Petrolul>.

L-au ajutat toti din oras. <Pinalti> l-a pus paznic la strand, <Magiun> l-a luat antrenor, iar in ultima perioada era arbitru la minifotbal. L-au ajutat Costel Ilie, Florin Axinia, Costel Enache, fostii lui colegi de echipa. Dar nimic...



I-au murit parintii, iar dupa ce s-a prapadit maica-sa, a vandut apartamentul. Banii i-a pierdut la pacanele.



Nu voia sa stie de fosta sotie, nici de copii. Nu-si recunostea copiii! Este alcoolic, din pacate, iar asta de cativa ani", scrie Libertatea, citand din apropiatii lui Tiberiu Serban.