FC Metaloglobus București a terminat sezonul regulat pe locul al treilea, apoi s-a clasat pe poziția a cincea, la finalul play-off-ului și a beneficiat de faptul de CSA Steaua nu a avut drept de promovare. "Echipa Pantelimonului" a remizat în turul barajului de promovare/rămânere în Liga 1, scor 1-1, pe terenul lui Poli Iași. Returul se va disputa pe 1 iunie, la Clinceni.



Poveste echipei bucureștene este una deosebită. Actualul președinte se află în funcție de 15 ani, când a înscris, împreună cu finanțatorul Imad Mohamad Kassas, un om de afaceri de origine siriană, o grupă de juniori campioană municipală în Liga 4.



"Noi nu am ajuns niciodată la Comisii, cu niciun jucător"

"Atmosfera este la fel cum a fost și înainte de meciul de la Iași. Suntem calmi, suntem atenți, nu s-a întâmplat absolut nimic, nu am câștigat nimic. Există speranțe după această partidă, pentru că au existat speranțe și înainte de acest prim meci. Nu plecăm favoriți, deși jucăm pe teren propriu. La acest baraj sunt două reprize, prima de 90 de minute s-a jucat la Iași, a doua se joacă la Clinceni. Plecăm de la egal, din punctul meu de vedere șansele sunt 50-50.



(S-au egalizat valorile între primele echipe din Liga 2 și ultimele din Liga 1?) La meciul Voluntari - Slobozia, ținând cont de vreme și de terenul aproape impracticabil, nu cred că poți să tragi o concluzie. Ambele echipe au fost egale. Și Real Madrid, dacă ar fi jucat acolo, nu ar fi putut să se desfășoare așa cum știe. La meciul de la Iași s-a văzut valoarea Ligii 1 pe teren, dar nu și pe tabela de marcaj. Dar cred că s-au mai apropiat ligile.



Secretul nostru e omogenitatea și seriozitatea. Am avut aceste ingrediente de ceva vreme, doar că anul acesta s-au aliniat planetele. La noi nu ați auzit de salarii restante, de plecări cu scandal. Sper să nu auziți niciodată. E un lucru pe care îl reamintesc de fiecare dată când am posibilitatea. Noi nu am ajuns niciodată la Comisii, cu niciun jucător. Am reușit această perfomanță, pentru că ne întindem doar atât cât ne este plapuma. Eu consider că este o normalitate să dai banii la zi, nu este un lucru ieșit din comun. E o chestie de bun-simț. Omul muncește o săptămână, are de plată acasă, are familie, este logic și normal să-i dai banii.



"Nimic în viață nu se câștigă decât prin seriozitate și prin muncă"

Sunt la club de peste 15 ani. Nu exista o echipă de seniori. Exista o echipă de juniori U19, eu eram antrenorul ei și am terminat pe primul loc în campionatul municipal. Așa l-am și cunoscut pe actualul patron al clubului, domnul Kassas. Acesta a văzut că am ieșit pe primul loc, erau destul de mulți spectatori, toată lumea era bucuroasă. M-a întrebat ce urmează să facem cu acești copii pe mai departe. Am zis că-i fac cadou echipa și să o ducă unde poate. A întrebat care e primul eșalon unde putem să o înscriem, am zis Liga 4 și de aici povestea se știe.



Nimic în viață nu se câștigă decât prin seriozitate și prin muncă. Am fost pe un făgaș normal, doar că promovarea din Liga 3 în Liga 2 nu a venit de pe azi pe mâine, adică în 2-3 ani de zile. Știți că în Liga 2, de când suntem, cu 2-3 excepții, când am fost în subsolul clasamentului, am onorat cu eleganță competiția", a spus Marius Burcă pentru Sport.ro.