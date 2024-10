FC Metaloglobus București ocupă locul secund în Liga 2, cu 18 puncte acumulate în opt etape jucate (6 victorii, 2 înfrângeri, +13). Ținând cont că opt echipe nu au drept de promovare în Liga 1 (Steaua București, Corvinul Hunedoara, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, Unirea Ungheni și CSM Focșani), trupa antrenată de Ianis Zicu și patronată de Imad Kassas, un afacerist de origine siriană, bun prieten cu Gigi Becali, devine una dintre pretendentele urcării în divizia de elită a fotbalului românesc. George Gavrilaș, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, a vorbit cu Sport.ro despre visul de a reveni în Liga 1 cu micuța echipă bucureșteană.



"În vestiar, nu vorbim încă de promovare, luăm fiecare meci în parte"

"Să vă spun sincer, anul acesta am început pregătirea ca o echipă. Anii trecuți jucătorii veneau mai târziu, se adaptau pe parcurs jucătorii și se creau relațiile de joc, așa că se făcea noiembrie până începeam să ne dăm drumul la joc. Apoi se lua pauză de iarnă. În acest sezon, nucleul este rămas la club, jucătorii noi au venit din timp, s-a plecat și într-o pregătire bună, avem și jucători Under foarte buni. Așa au apărut și rezultatele.



În vestiar, nu vorbim încă de promovare. Vorbim să luăm fiecare meci în parte și să vedem când se trage linia pentru play-off. Am mai fost aproape de play-off, așa că rămânem concentrați, locul doi în etapa a opta nu înseamnă încă prea mult. Echipele fără drept de promovare, excluse din play-off? Sincer, așa e mai frumos. Sunt meciuri mai echilibrate, cu adversari mai valoroși.

Sunt echipe care au investit mult în Liga 2, dar noi avem un nucleu de jucători care a jucat câțiva ani împreună. Ar fi ceva extraordinar ca Metaloglobus să promoveze în Liga 1 și să joace cu FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova sau Farul.



"Avem un stil ofensiv care i se datorează și lui Ianis Zicu"

Suntem o echipă foarte ofensivă, așa aș caracteriza eu pe Metaloglobus. Nu cred că o să ne apărăm, să jucăm la rezultat. Avem un stil ofensiv care i se datorează și lui Ianis Zicu. A găsit un stil de joc care se pliază bine pe lotul pe care îl avem. Știe fotbal, lucrează bine și are o calitate rară în fotbal, citește bine jocul. Se vede că a fost jucător mare și a acumulat experiență pe teren. Știe meserie.



Dacă ar fi să îl compar cu Marius Șumudică, unul dintre antrenorii foarte buni cu care am lucrat la Astra, citește la fel de bine jocul. Are simțul acesta de a face schimbări tactice și de jucători pentru a surprinde adversarul. Ca antrenor trebuie să ai acest fler să simți jocul. Anul acesta i-au ieșit foarte bine tactica și schimbările, am câștigat meciuri datorită acestor decizii.



Domnul Kassas este cel mai discret patron pe care îl știu în România, nu a venit niciodată în vestiar să ne zică ceva. Vine, se uită la meciuri liniștit, nu dă indicații, e un patron foarte corect. Nu au fost niciodată probleme cu banii la Metaloglobus. E un patron care plătește și ne lasă să ne facem treaba", a declarat Gavrilaș pentru Sport.ro.



George Gavrilaș (33 de ani) este născut la Sighetu Marmației și a jucat pentru Unirea Dej (2006-2008), FC Baia Mare (2009-2010), Astra II Ploiești (2010, 2011-2012), CF Brăila (2011), Astra Giurgiu (2012-2017), FC Voluntari (2017-2018), Juventus București (2018-2019), Petrolul Ploiești (2023-2024) și Metaloglobus (2019-2023, 2024 - prezent). În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2015-2016), Cupa României (2013-2014, 2016-2017) și Supercupa României (2014, 2016, 2017).



Foto - Getty Images