Juristul care i-a dat numai bătăi de cap lui Gigi Becali este anchetat după ce ar fi fost suspectat că ar fi oferit informații confidențiale unor terțe persoane.

General-maior Valeriu Roșu, detalii despre situația lui Florin Talpan

Drept urmare, biroul său a fost sigilat, iar juristului i-a fost confiscat laptopul de serviciu.

General-maior Valeriu Roșu a susținut o conferință de presă în care a oferit mai multe detalii și cu privire la situația lui Talpan.

”Avem informații că cei din conducerea clubului au dovezi. L-ar fi depistat că ar fi împărtășit informații din dosare către niște terțe persoane”, i s-a adresat un reporter lui Valeriu Roșu, locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.

Roșu a refuzat să ofere prea multe detalii în legătură cu motivul pentru care biroul și laptopul de serviciu lui Florin Talpan au fost puse sub sigiliu, având în vedere că la acest moment, este în desfășurare o anchetă internă, însă a confirmat că avocatul este anchetat în două proceduri disciplinare.

A doua face referire la faptul că Florin Talpan a vorbit în fața presei fără aprobarea comandantului clubului, măsură pe care avocatul a contestat-o.

”Nu aș vrea să comentez această informație. (n.r. Există această percepție că e un fel de război între Talpan și MAPN și CSA Steaua. Parcă lucrează pentru Steaua și Minister, dar parcă împotriva Stelei și a Ministerului. Pare un paria al Ministerului, dar a obținut niște rezultate. Care e situația?) Vă spuneam că există două situații de proceduri disciplinare în curs asupra cărora nu aș vrea să formulez prea multe concluzii.

Situația numărul doi la care voiam să fac trimitere este faptul că domnul colonel Talpan a fost pedepsit de comandantul clubului, sancționat disciplinar, cu o sancțiune pe care el a contestat-o la eșalonul superior, departamentul pe care eu îl conduc la acest moment, dată fiind absența secretarului de stat. Potrivit regulamentelor militare, îmi revine atribuția conducerii clubului, prin intermediul comandantului, nu în mod direct. Comandantul desfășoară activitate și are competență în materia sancțiunilor disciplinare asupra întregului personal din subordine. Noi exercităm controlul legalității măsurilor dispuse de comandant în plan disciplinar asupra subordonaților domniei sale, fază în care ne aflăm acum”, a răspuns Valeriu Roșu.

Întrebat direct ce faptă a comis juristul Clubului Sportiv al Armatei, Roșu a confirmat din nou că este vorba despre o scurgere de informații clasificate.

”(n.r. Ce faptă a comis domnul Talpan?) O să aflați mai multe amănunte pe măsură ce această situație va putea fi făcută publică. La acest moment, procedura este în curs de desfășurare. Nu cred că domnul Talpan a fost amendat.

Avem o cercetare legată de protecția informațiilor clasificate, lucru ce este pe măsură să se clarifice în scurt timp. Mai avem acea sancțiune disciplinară pentru nerespectarea obligației sale de a cere aprobarea comandantului ori de câte ori iese în fața presei pentru declarații.

Sunt două chestiuni. Cea de-a doua se află în curs de soluționare a contestației la eșalonul superior. Nu aș vrea să mai dau alte amănunte acum, pentru că nu cred că ar fi potrivit”, a adăugat general-maior Valeriu Roșu.