Echipa care va câștiga se va duela cu Spania în finala Mondialului.

Încă un record doborât pentru Lionel Messi

Așa cum era de așteptat, Lionel Messi a fost din nou titular la naționala condusă de Lionel Scaloni.

Câștigătorul a opt Baloane de Aur continuă să tragă echipa după el chiar și la 39 de ani, iar Messi a intrat în istorie la semifinala cu Anglia.

Concret, argentinianul a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp care a jucat într-o semifinală de Cupă Mondială.

Messi are 39 de ani și 21 de zile.