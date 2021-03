Petrolul TREMURA pentru playoff! Ploiestenii au pierdut pe teren propriu cu Mioveni si sunt pe locul 9 cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat | Comuna Recea a SPULBERAT-O pe CSM Resita

Sezonul regulat din Liga 2 se apropie de final.

Sambata s-au jucat 6 meciuri din etapa cu numarul 18 din liga secunda, iar in urma rezultatelor inregistrate lupta pentru locurile de playoff devine si mai palpitanta.

Petrolul a pierdut pe teren propriu cu CS Mioveni, scor 0-1, si s-a indepartat de primele 6 locuri. Golul marcat de Blanaru in minutul 85 a facut ca echipa argeseana sa ii depaseasca in clasament pe ploiesteni. Mioveni este pe locul 7 cu 30 de puncte, doua mai mult decat Petrolul care a ramas cu 28.

Tot 30 de puncte are si Metaloglobus, care a invins in deplasare tot cu 1-0 pe Unirea Slobozia prin golul marcat de Ovidiu Herea din penalty in prelungirile partidei.

In partea inferioara a clasamentului, Chiajna a invins in deplasare pe Aerostar Bacau cu 1-0, Ripensia a castigat cu acelasi scor tot in deplasare cu CSM Slatina, Gloria Buzau si Pandurii Targu Jiu au remizat 1-1, in vreme ce Comuna Recea a facut scorul zilei, castigand cu 6-0 pe teren propriu cu CSM Resita.

Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat lupta pentru un loc in playoff-ul de promovare este acerba. Intre primul loc ocupat de ASU Poli Timisoara si locul 11 ocupat de Rapid este o diferenta de doar 5 puncte. De asemenea, exista cateva echipa care un meci mai putin disputat, cum ar fi Rapid, Csikszereda, Dunarea Calarasi, Viitorul Pandurii sau U Craiova.