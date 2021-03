Jocul lui Man din meciul cu Genoa a fost apreciat de jurnalistii italieni chiar daca Parma a pierdut: "A trecut in mod repetat de adversarul direct!"

Parma a pierdut pe teren propriu cu Genoa in etapa a 28-a din Serie A, scor 1-2.

Dennis Man a fost integralist in echipa lui Roberto D'Aversa si a ratat doua ocazii de gol. Mai intai, in minutul 10 fostul fotbalist de la FCSB a primit o pasa excelenta in adancime de la Graziano Pelle, si-a intors foarte bine un adversar si a sutat cu interiorul piciorului stang la coltul lung, insa Mattia Perin a retinut fara mari probleme.

In finalul partidei Man a avut sansa sa salveze un punct pentru echipa sa, insa lovitura sa de cap din 7 metri a fost de asmenea retinuta de portarul genovezilor.

Evolutia lui Man a atras aprecierea jurnalistilor italieni, care au evidentiat capacitatea fotbalistului roman de a-si depasi adversarii in duelurile individuale.

"A inceput foarte bine meciul, a trecut in mod repetat de adversarul direct. Apoi s-a adaptat progresului jocului. A avut si sansa egalarii, cand a reluat cu capul", au scris jurnalistii.

Valentin Mihaila a intrat in minutul 64 in locul lui Karamoh si a fost de asemenea apreciat pentru determinarea pe care a aratat-o, insa nu a avut foarte multe realizari.