Vor pleca Man si Mihaila de la Parma daca echipa va retrograda? "Nu se stie ce decizie ia clubul! Poate ii va imprumuta"

Parma a fost invinsa pe teren propriu de Genoa cu scorul de 2-1 in etapa cu numarul 28 din Serie A.

In urma acestui rezultat, echipa antrenata de Roberto D'Aversa ramane pe penultimul loc in Serie A cu 19 puncte dupa 28 de meciuri, 4 mai putin decat ocupanta locului 17 Torino, care are si doua meciuri mai putin de disputat.

In acest context, sansele de salvare de la retrogradare ale echipei lui Man si Mihaila sunt destul de reduse cu 10 etape inainte de finalul sezonului.

Astfel, se naste intrebarea ce se va intampla cu cei doi internationali romani din vara. Cei doi au avut evolutii apreciate in ultima perioada, mai ales Mihaila, si s-au platit sume destul de mari de transfer in schimbul lor.

Pentru Mihaila Parma a platit Craiovei 8.5 milioane de euro, in vreme ce Man a fost chiar mai scump, FCSB primind in schimbul sau 13 milioane de euro. In mod normal, s-ar putea pune problema ca cei doi sa fie cedati pentru a amortiza din cheltuieli in cazul unei eventuale retrogradari, insa Tanner Krause a demonstrat ca are resursele necesare sa sustina echipa.

Daca adaugam si faptul ca cei doi sunt inca tineri si clubul ar putea obtine sume destul de bune in schimbul lor pe viitor, dar si faptul ca Parma, in cazul in care ar retrograda, si-ar propune sa revina imediat in Serie A, putem sa ne gandim ca patronul american o sa isi doreasca sa ii pastreze in continuare la echipa.

Acest scenariu este sustinut si de Victor Becali, care a comentat posibilitatile pe care le vor avea Man si Mihaila daca Parma va pica in Serie B, dar si zvonurile conform carora antrenorul D'Aversa ar avea o problema cu jucatorii romani.

"Nu a fost prea incantat cand l-a adus. Pe Man, adica acum, pentru ca el se astepta la jucatori cu experienta, dar dupa aia si-a schimbat discursul. Asta nu putem stii, ii regasim in Serie B (pe Man si Mihaila) daca retrogradeaza, dar nu stim daca raman acolo. Nu se stie ce se va intampla. Nu se stie ce decizie ia clubul, poate ii imprumuta, poate ...

"Nu se stie cate variante pot exista. Pentru patronul Parmei nu ar fi nicio problema sa plateasca jucatorii un an de divizia B. Nu asta e ..", a fostul agent FIFA la Digi Sport.