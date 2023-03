Eugen Voicu, noul acționar al lui FC Dinamo 1948 (Liga 2), nu exclude o colaborare cu echipa CS Dinamo (Liga 3), aflată în subordinea MAI, care va fi beneficiara noului stadion din Ștefan cel Mare. În acest moment, până la ieșirea echipei din eșalonul secund din insolvență, o fuziune este interzisă de lege.

"Ne dorim o colaborare cu CS Dinamo"

"Ne dorim o colaborare cu CS Dinamo. Deocamdată nu pot să vă spun mai multe. Dar eu cred că și Clubul Sportiv Dinamo și FC Dinamo sunt în aceeași familie și, la final, cred că lucrurile se vor normaliza. Dacă mă întrebați pe mine, în planul nostru strategic de business avem dorința de a-i coopta alături de noi în acest proiect. Domnul Cornel Dinu este acționar, face parte din Adunarea Generală a Acționarilor, dar eu nu m-am întâlnit cu dânsul, nici nu am încercat să cumpărăm cei 8% de la domnul Badea.

Domnul Șerdean, în interacțiunea pe care am avut-o, a fost peste așteptări, pot să spun. În trei zile ne-am înțeles. Singura mențiune pe care a făcut-o, că nu vrea să iasă de tot din acționariat și atunci a rămas cu un procent de 0,1% din acțiuni, dânsul fiind la rândul lui un dinamovist. Vă dați seama, sunt peste 1.000.000 de fani și fiecare este deosebit în felul lui. Eu simpatizam cu Dinamo, înainte de preluarea acțiunilor. Certinvest are implicare zero în acest proiect.

Am încercat să aduc pe cineva de la PCH sau DDB la această conferință de presă. Dar din păcate, domnul Galan (n.r. - președintele DDB, Eduard Galan) nu a mai reușit să ajungă, dar ar fi fost bine să să fie și dânsul alături de noi astăzi, pentru că, în general, DDB considerăm că este un partener al nostru. Am menționat acest lucru, noi am plătit către APCH, iar APCH a contribuit cu acești bani către clubul Dinamo", a declarat Eugen Voicu, noul acționar al lui Dinamo.

Voicu, om de afaceri și finanțist respectat în România

Eugen Voicu, acționar și patronul Certinvest, mai are o afacere și în domeniul imobiliarelor. Deține Meta Estate Trust, un furnizor de capital pentru investiții imobiliare. Compania este fondată în anul 2021, în care a înregistrat active totale de 71,6 milioane de lei, dintre care 70 la sută doar active imobilizate. Potrivit Bursa.ro, compania pe care Voicu o deține în coproprietate era evaluată anul trecut la 104 milioane de lei.

Foto - Gabriel Chirea