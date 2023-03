Reacția lui Ovidiu Burcă, după a treia victorie consecutivă a lui Dinamo în Liga 2    

Într-o atmosferă splendidă la Sibiu, cu peste 5.000 de fani în tribune, Dinamo a marcat cele două goluri după faze similare: Lamine Ghezali (30) și Iulian Roșu (68) au înscris cu capul în urma unor centrări expediate din flancul stâng, iar gazdele pregătite de Claudiu Niculesu au egalat târziu, în minutul 90+1, prin francezul Jordan Gele.

Reacția lui Ovidiu Burcă, după CSC Șelimbăr - Dinamo 1-2

După meci, Ovidiu Burcă și-a felicitat jucătorii pentru modul în care au gestionat partida de la Sibiu, însă antrenorul lui Dinamo a acuzat starea gazonului, care nu le-ar fi permis elevilor săi să practice fotbalul pe care și l-ar fi dorit.

"Am întâlnit azi o echipă bună, care, deși a pierdut cu 4-1 la Iași și cu 2-1 contra noastră, eu cred că e una dintre echipele bune ale acestei ligi. Claudiu a făcut o treabă extraordinară. Are nevoie de puțin timp să așeze lucrurile. Îl felicit, a făcut o treabă bună.

Merită felicitați băieții. Meciul ăsta a avut o încărcătură, o miză aparte. De când am început, noi practic am jucat finale. Doar așa am putut recupera punctele pierdute în primele cinci etape. Așa cresc jucătorii, poate că unii au fost la primul meci cu o astfel de miză.

Îi felicit pe jucători, au avut liniște. planul tactic l-au dus foarte bine. Se mai întâmplă să pierzi și din organizare, dar, una peste alta, bine.

Dacă terenul ne-ar fi permis, am fi avut o calitate a jocului mult mai bună. Nu vreau să critic pe nimeni, dar e clar că jocul nostru are de suferit atunci când jucăm pe astfel de terenuri. Jucătorii cu calitate se descurcă pe orice fel de teren, iar noi avem jucători care știu să facă o preluare, să dea o pasă", a spus Ovidiu Burcă, după meci.

Dinamo, pe loc de play-off. Cum arată clasamentul

În urma acestui rezultat, Dinamo se află pe locul 6, ultimul care duce în play-off, la egalitate cu ocupanta poziției a cincea, Unirea Slobozia, formație care încă nu a jucat în această etapă.

După această etapă, Dinamo poate fi egalată la puncte și de Gloria Buzău, în cazul în care echipa antrenată de Adrian Mihalcea va învinge Unirea Slobozia, marți.

În cazul în care două echipe se află la egalitate la finalul sezonului regulat din Liga 2, principalul criteriu de departajare este reprezentat de meciul direct.

În sezonul regulat, Dinamo a pierdut contra Gloriei Buzău (1-2) și Unirii Dej (2-3), însă a câștigat cu alte rivale pentru play-off, precum Concordia Chiajna (1-0), Unirea Slobozia (1-0) sau FC Brașov (2-0)

În ultima etapă, echipa lui Ovidiu Burcă va înfrunta penultima clasată Politehnica Timișoara.