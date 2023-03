Aceeași Mărie, cu altă pălărie la Dinamo!? „Câinii” riscă să nu primească licența pentru 12.000 de euro: „Au zis că nu au!”

Deși are un nou acționariat, prea multe nu par să se fi schimbat la Dinamo, iar milioanele de euro vehiculate odată cu modificările de la vârful clubului par să întârzie, clubul din „Groapă” confruntându-se în continuare cu probleme financiare.

Mirko Ivanovski (33 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, care acum activează la Concordia Chiajna, a dezvăluit că a câștigat la TAS procesul cu Dinamo pentru două salarii restante pe care le mai avea de primit de la „câini”, asta după ce renunțase deja la alte două salarii pentru a ajuta clubul.

„Câinii” sunt obligați acum să-i achite suma de 12.000 de euro atacantului macedonean, însă Ivanovski a dezvăluit că a fost contactat de Bogdan Zăvăleanu, administratorul special al lui Dinamo, care i-a transmis că nu are acești bani și i-a propus o reeșalonare.

Dacă nu scapă de datoria față de Ivanovski până la 30 aprilie 2023, Dinamo nu va putea obține licența pentru sezonul viitor.

Ivanovski: „E vorba despre 12.000 de euro. Au zis că nu au acești bani”

„Nu am rămas în Liga 2. M-a sunat domnul Zăvăleanu și m-a întrebat dacă vreau să rămân, dar am întrebat și eu cu ce-mi vor plăti mie salariile restante. Erau patru. Nu am primit nimic.

Am renunțat la două salarii, pentru a ajuta și eu clubul, și rămăsese că diferența, celelalte două salarii, va fi achitată până la 31 decembrie 2022. Dar, nu au plătit.

Așa că m-am adresat la TAS, unde am avut câștig de cauză.

În urmă cu două săptămâni m-a sunat iar domnul Zăvăleanu și mi-a propus să facem o reeșalonare până la 31 iunie. E vorba despre 12.000 de euro. Au zis că nu au acești bani. Dacă nu vor plăti banii, nu vor lua licența Au termen pe 30 aprilie.

Eu am zis că voi vorbi cu avocații, să vedem dacă se poate. Dacă nu aveți două salarii să plătiți...

O să renunț și la aceste două salarii, dacă stă clubul Dinamo în salariile mele”, a spus Ivanovski, potrivit Digisport.