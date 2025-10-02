Înfrângerea din Ghencea îi poate fi fatală antrenorului Ovidiu Burcă (45 de ani). Conducerea ia în calcul să-l demită pe fostul tehnician de la Dinamo, chiar dacă rezultatele din ultima perioadă au fost bune, iar covăsnenii s-au apropiat de locurile de play-off.



Sepsi vrea să-l demită pe Ovidiu Burcă



Sepsi a ajuns la trei înfrângeri în acest sezon de Liga 2, iar conducerea crede că ar fi necesară o schimbare la nivelul băncii tehnice. Favorit pentru a-l înlocui pe Burcă este Robert Ilyes, antrenorul de la Csikszereda, scrie iamsport.ro.



Și despărțirea dintre Ilyes și Csikszereda ”plutește în aer”, după ce antrenorul a amenințat cu demisia în urma rezultatului din ultima etapă, scor 0-0 cu UTA Arad.



În următoarea etapă din Liga 2, Sepsi OSK va juca pe teren propriu împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Situația nu este atât de complicată, având în vedere că echipa lui Laszlo Dioszegi este la doar trei puncte de zona play-off-ului.



Attila Hadnagy: ”Eu zic că avem un buget de Liga 1”



Attila Hadnagy, managerul general de la Sepsi, spune că echipa sa are la dispoziție, pentru acest sezon, un buget comparativ cu nivelul din primul eșalon.



„(n.r. – Aveți cel mai mare buget din Liga 2?) Cred că da. Sincer, nu sunt băgat în situația financiară, eu trebuie să mă ocup de echipă, de antrenor, de staff. Dar eu zic că avem un buget de Liga 1”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.



Pe site-ul de specialitate Transfermarkt, Sepsi are un lot cotat la 8,7 milioane de euro și este, detașat, cea mai ”valoroasă” echipă din eșalonul secund. La acest capitol, Sepsi stă mai bine ca Oțelul, FC Argeș, Unirea Slobozia, Csikszereda sau Metaloglobus, echipe care evoluează în Superligă!

