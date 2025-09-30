”Militarii” au fost conduși în Ghencea de Sepsi, dar au reușit să câștige cu două goluri marcate pe finalul partidei. Reușitele lui Rubio din minutele 83 și 90+3 au adus trei puncte mari pentru echipa lui Daniel Oprița.



Câți spectatori a strâns meciul Steaua - Sepsi 2-1



Programat marți, la ora 17:00, meciul nu a strâns o asistență impresionantă pe stadionul din Ghencea. Doar 1.426 de spectatori au văzut ”pe viu” victoria dramatică a Stelei, potrivit comunicărilor oficiale.



În următoarea etapă, Steaua va avea parte de un alt meci dificil. Va juca în deplasare cu liderul Corvinul Hunedoara, singura echipă neînvinsă din acest sezon de Liga 2, iar Sepsi va juca ”acasă” cu Ceahlăul Piatra Neamț.



Steaua și Sepsi, în clasament



După opt etape, Steaua se află pe locul opt în clasamentul eșalonului secund cu 16 puncte. După opt etape, ”militarii” au bifat cinci victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, Sepsi se situează pe poziția a 11-a cu 13 puncte. Patru victorii, o remiză și trei eșecuri a înregistrat trupa din Sfântu Gheorghe.

