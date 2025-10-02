După victoria din prima etapă de Europa League, scor 1-0 cu olandezii de la Go Ahead Eagles, FCSB urmărește un nou succes cu Young Boys, echipa care a dominat fotbalul din Elveția în ultimii ani.



Cu mai bine de două ore înainte de startul partidei, FCSB a publicat echipa de start, dar a șters-o imediat. Oricum, formația este cea pe care a anunțat-o Gigi Becali în ziua meciului.



FCSB a publicat echipa de start, apoi a șters postarea!



Primul 11 al lui FCSB anunțat de Gigi Becali pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec



Înainte de această partidă, care îi poate aduce o sumă impresionantă în conturi patronului de la FCSB, atât de pe urma unei victorii cât și din vânzarea de bilete, Becali a anunțat că mizează pe Denis Alibec.



”Eu cred că a venit și vremea lui Alibec, adică așa cred. A fost bine meciul trecut și cred că vine vremea să marcheze. Să vedem, va intra Bîrligea, dar poate nu o repriza, depinde cât rezistă Denis. Eu merg la meciuri când am o siguranță, când am așa un feeling că voi câștiga sigur. Acum nu am asta”, a spus patronul FCSB, la Digi Sport.



FCSB vine după o victorie de moral în campionat împotriva Oțelului, scor 1-0, competiție unde nu mai câștigase din luna Iulie. În acest moment, “roș-albaștri” ocupă poziția a 11a, cu 10 puncte.

