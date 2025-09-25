Sepsi OSK a retrogradat la finele sezonului precedent în eșalonul secund, dar plănuiește revenirea în Superliga României după un singur sezon. Laszlo Dioszegi, patronul echipei, a pus la dispoziție un budget impresionant.

După retrogradare, covăsnenii au reușit să păstreze mai mulți jucători importanți și au adus câteva întăriri ”cu nume”. Joonas Tamm, fostul jucător de la FCSB, dar și Dani Iglesias sau Adnan Aganovic au ajuns la Sfântu Gheorghe pentru a pune umărul la promovare.

Attila Hadnagy: ”Eu zic că avem un buget de Liga 1”

Attila Hadnagy, managerul general de la Sepsi, spune că echipa sa are la dispoziție, pentru acest sezon, un buget comparativ cu nivelul din primul eșalon.

„(n.r. – Aveți cel mai mare buget din Liga 2?) Cred că da. Sincer, nu sunt băgat în situația financiară, eu trebuie să mă ocup de echipă, de antrenor, de staff. Dar eu zic că avem un buget de Liga 1”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Pe site-ul de specialitate Transfermarkt, Sepsi are un lot cotat la 8,7 milioane de euro și este, detașat, cea mai ”valoroasă” echipă din eșalonul secund. La acest capitol, Sepsi stă mai bine ca Oțelul, FC Argeș, Unirea Slobozia, Csikszereda sau Metaloglobus, echipe care evoluează în Superligă!

Sepsi, patru victorii la rând în Liga 2

După 2-0 cu Câmpulung în ultima etapă, Sepsi a ajuns la patru victorii consecutive în Liga 2, dar rămâne în afara locurilor de play-off, cu 13 puncte după șapte runde, pe locul nouă.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Ovidiu Burcă va avea parte de un test dificil. Se va deplasa în Ghencea pentru duelul cu Steaua, o altă echipă cu un start bun de sezon, dar fără drept de promovare.

