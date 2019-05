OFERTA FABULOASA pentru Teixeira! Contract incredibil pentru fotbalistul pus pe liber de FCSB

Filipe Teixeira ar putea da o ultima lovitura a carierei.

Teixeira si-a terminat contractul cu FCSB si nu duce lipsa de oferte chiar daca a ajuns la 38 de ani. Teixeira este dorit cu insistenta la Rapid.

Rapid ii ofera un contract fabulos pentru Liga 2. Potrivit DigiSport, Teixeira e asteptat in Giulesti cu un salariu de 10.000 de euro pe luna. Rapid ii propune un contract valabil pe un sezon, cu optiune de prelungire pentru inca un an.

"Ar fi ceva extraordinar sa-l putem aduce pe Teixeira. Este un jucator fantastic. E un profesionist, poate juca pana la 40, 41 de ani fara nicio problema. Cel mai mult i-a placut la Rapid, va spun cu siguranta asta. Mi-l doresc pe Teixeira, insa sunt convins ca nu doar eu, ci toata lumea, orice antrenor", a spus Daniel Pancu pentru Prosport.

Teixeira a mai jucat la Rapid in perioada 2011-2013. Teixeira venea la Rapid dupa doar cateva luni petrecute la Brasov, acolo unde fusese imprumutat de Metalurg Donetk. Practic, Rapid a fost primul club din Romania care i-a propus un contract stabil lui Teixeira.

Rapid are planuri mari pentru sezonul viitor. Abia promovati in Liga 2, giulestenii vor ca la finalul stagiunii urmatoare sa sarbatoreasca revenirea in prima liga.