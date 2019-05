"Hotararea este luata!" Reactia lui Edi Iordanescu dupa ce a fost intrebat daca vine la FCSB: in ce conditii refuza oferta

FCSB este in cautarea unui nou antrenor. Teja a plecat dupa ce echipa a ratat titlul pentru al patrulea an consecutiv.

Edi Iordanescu este in pole position pentru a ocupa postul, insa actualul antrenor de la Medias a cerut sa fie lasat sa termine sezonul de play-out si abia apoi se va aseza la masa negocierilor. Hemulth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, este convins ca discutiile au avut deja loc, iar hotararea este luata.



"S-a discutat, probabil, prin telefon, cum am mai citit, dar nu s-a negociat absolut nimic. Eu cred, insa, ca hotararea lui Edi Iordanescu este luata! Intr-un sens sau altul", a declarat Duckadam pentru DigiSport.

Reactia lui Edi Iordanescu

Edi ar vrea sa continue la Medias, insa vrea asigurari ca va putea sa pastreze cel putin un lot la nivelul celui pe care-l antreneaza acum. In cazul in care sefii clubului ii vor satisface pretentiile, Iordanescu nu mai vine la FCSB!

"Se discuta prea mult. Mai am o etapa, vreau sa termin bine, apoi sa stau la masa cu oamenii de aici, cu presedintele si sa discutam. Mi-as dori continuitate, dar pun conditia sa formam o echipa cel putin la fel de competitiva ca sezonul asta. Nu incerc sa am o pozitie superioara, dar nu imi doresc sa antrenez in play-out. Locul meu este in play-off, intotdeauna am antrenat acolo. Am luat echipe si le-am dus in play-off, mereu vreau sa fiu acolo", a spus Iordanescu Jr.