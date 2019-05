Edi Iordanescu i-a transmis un mesaj clar lui Meme Stoica! Care e cerinta pentru a semna cu FCSB

Edi Iordanescu a declarat ca asteapta finalul sezonului cu Gaz Metan Medias pentru a putea decide in privinta viitorului sau.

Chiar daca sustine ca nu a purtat nicio negociere cu Gigi Becali privind preluarea bancii FCSB, Edi Iorandescu ar fi transmis cateva mesaje cu privire la anumite cerinte pe care le are pentru a accepta o eventuala oferta.

Gazeta Sporturilor scrie ca Edi Iordanescu i-ar fi transmis lui MM ca vrea sa stea in continuare pe banca FCSB, chiar daca directorul sportiv al stelistilor anunta la finalul sezonului ca nu va mai face ascest lucru, pentru ca s-a saturat sa fie injurat.

Sursa citata scrie ca Iordanescu considera foarte importanta prezenta lui Mihai Stoica pe banca, insa a anuntat ca nu va tine cont de mesajele primite de directorul sportiv pe telefon. Antrenorul isi doreste libertate totala la FCSB.

"Eu cu Mihai Stoica am vorbit si vorbeam chiar si in perioada cand eram certati. Am mai avut discutii, uneori chiar si in contradictoriu, nu este nicio problema, fiecare are viziunea lui si ideile lui. Noi nu am intrerupt total dialogul, am vorbit si in ultima perioada. Dar, nu am discutat despre colaborare, despre conditiile mele. La Steaua exista un patron, exista o organigrama, exista o ierarhie. Fiecare are rolul lui, e un club care are o experienta bogata in spate si un club foarte bine structurat din punctul meu de vedere, cu minusurile pe care le are. Daca nu avea, lua campionatul. Daca nu l-a mai luat de patru ani de zile, inseamna ca se intampla niste lucruri care ar trebui sa se intample diferit", a spus Edi Iordanescu la PRO X, lasand de inteles ca anumite lucruri trebuie schimbate la FCSB.