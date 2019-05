Oferta de ultim moment pentru Teixeira: "Ar fi extraordinar sa-l putem aduce!" E dorit de clubul la care s-a remarcat in Romania

Filipe Teixeira a ajuns la final de contract cu FCSB dupa doua sezoane petrecute in tricoul ros-albastru.

Ajuns la 38 de ani, Teixeira nu este inca pregatit sa puna ghetele in cui si ar fi dispus sa accepte o noua provocare. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, ii propune lui Teixeira sa revina in Giulesti.

Teixeira a mai jucat la Rapid in perioada 2011-2013. Teixeira venea la Rapid dupa doar cateva luni petrecute la Brasov, acolo unde fusese imprumutat de Metalurg Donetk. Practic, Rapid a fost primul club din Romania care i-a propus un contract stabil lui Teixeira.

"Ar fi ceva extraordinar sa-l putem aduce pe Teixeira. Este un jucator fantastic. E un profesionist, poate juca pana la 40, 41 de ani fara nicio problema. Cel mai mult i-a placut la Rapid, va spun cu siguranta asta. Mi-l doresc pe Teixeira, insa sunt convins ca nu doar eu, ci toata lumea, orice antrenor. De luni ne vom pune pe transferat jucatori, vom semna si contractele", a declarat Daniel Pancu pentru ProSport.

Rapid are planuri mari pentru sezonul viitor. Abia promovati in Liga 2, giulestenii vor ca la finalul stagiunii urmatoare sa sarbatoreasca revenirea in prima liga.