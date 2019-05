Lovitura pentru FCSB? Declaratia de ultima ora a lui Edi Iordanescu despre venirea la echipa lui Becali

Pentru Iordanescu Jr. prioritatea nu e negocierea pe care o va avea saptamana viitoare cu Gigi Becali.

Edi ar vrea sa continue la Medias, insa vrea asigurari ca va putea sa pastreze cel putin un lot la nivelul celui pe care-l antreneaza acum. In cazul in care sefii clubului ii vor satisface pretentiile, Iordanescu nu mai vine la FCSB!

"Se discuta prea mult. Mai am o etapa, vreau sa termin bine, apoi sa stau la masa cu oamenii de aici, cu presedintele si sa discutam. Mi-as dori continuitate, dar pun conditia sa formam o echipa cel putin la fel de competitiva ca sezonul asta. Nu incerc sa am o pozitie superioara, dar nu imi doresc sa antrenez in play-out. Locul meu este in play-off, intotdeauna am antrenat acolo. Am luat echipe si le-am dus in play-off, mereu vreau sa fiu acolo", a spus Iordanescu Jr.