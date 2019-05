Edi Iordanescu are o mare problema la Gaz Metan! "E o suma mare pe care trebuie sa o achit" Detaliul care poate sta in calea plecarii sale la FCSB

Edi Iordanescu a vorbit despre posibilitatea de a antrena FCSB.

Chiar daca actualul antrenor al celor de la Gaz Metan Medias a spus ca nu a negociat nimic cu Gigi Becali pana in acest moment, el nu a respins posibilitatea ca, in anumite situatii, sa se ajunga la masa negocierilor.

Acesta a explicat la Ora Exacta in Sport ca va pleca de la Gaz Metan doar daca va simti ca acolo nu mai exista continuitate si nu mai sunt indeplinite cerintele. In caz contrar, el nu va parasi echipa, mai ales ca are si o clauza, "o suma destul de mare", dupa cum a spus chiar Iordanescu, pe care ar trebui sa o achite.

"Am spus clar ca, daca la sfarsitul sezonului nu voi mai putea continua aici, pentru ca altfel eu nu ma pot elibera. La mijloc este o suma destul de mare pe care eu ar trebui sa o achit si nu sunt dispus sa fac acest lucru. Daca mai exista interes pentru mine, daca nu se numeste alt antrenor, daca nu mai continui la Medias, atunci putem sa discutam si, bineinteles ca exista posibilitatea sa ne asezam la masa unor discutii.

Ca e posibil sa am anumite solicitari, bineinteles. Dar, nu le-am avut in momentul de fata", a declarat Edi Iordanescu la PRO X.

Antrenorul a asigurat ca nu a pus niciun fel de conditii celor de la FCSB si nu a discutat niciun detaliu referitor la preluarea echipei.

"Eu mai am un an de contract si nu pot sa plec in orice conditii, pentru mine prioritatea este Gaz Metan Medias si vreau continuitate. Nu se pune problema ca eu pana ce se termina campionatul sa ma asez sa discut cu cineva. Daca o voi face, o voi face daca voi ajunge la concluzia ca la Gaz Metan nu se mai poate continua, ca nu se pot pune la dispozitie lucrurile pe care le-am cerut si proiectul pentru care am venit la Gaz Metan. In acel moment voi clarifica cu conducerea aici si voi avea libertatea sa merg si sa discut cu orice alt club, nu doar cu FCSB", a declarat Edi Iordanescu la PRO X.