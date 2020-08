Nici n-a semnat bine ca are deja planuri MARI la club! Prima reactie a lui Tamas dupa ce s-a transferat la U Cluj

Gabriel Tamas (36 ani) a surprins pe toata lumea cu alegerea facuta, dupa ce a negociat cu Dinamo sau Rapid.

Fostul fundas al Astrei a ales sa mearga la Universitatea Cluj, dupa ce a fost in discutii atat cu Rapid, cat si cu Dinamo.

Anuntul a fost facut oficial de club printr-un clip de prezentare inedit postat pe pagina de Facebook si a luat prin surprindere pe toata lumea. Noul jucator al echipei care se lupta sa promoveze in Liga 1 a avut un mesaj pe care l-a transmis suporterilor.

"Sunt incantat de venirea la ”U”. Am ales acest club in primul rand pentru fani, am vazut ce atmosfera pot face, este ceva unic in Romania. M-a atras faptul ca aici este un club de traditie, cu o istorie atat de lunga. Potentialul acestei echipe este urias si pot spune ca FC Universitatea Cluj merita sa ajunga iar sus, in prima liga, acolo unde ii este locul, iar la asta vreau sa contribui si eu. Mi-ar placea sa ma retrag din fotbal de la ”U”, ar fi un lucru frumos", a spus Tamas pentru site-ul oficial al clubului.