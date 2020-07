Conditia ca Gabi Tamas sa semneze cu Dinamo! Fundasul asteapta un singur lucru inainte ca transferul sa se realizeze

Gabi Tamas este pe lista lui Dinamo, iar fundasul a confirmat interesul clubului.

Gabi Tamas (36 de ani) este liber de contract dupa ce si-a reziliat intelegerea cu Astra. Fundasul are mai multe oferte si in curand va anunta noua echipa la care va evolua. Dinamo este o posibila destinatie pentru Tamas, acesta confirmand interesul 'cainilor' pentru el.

Cu toate acestea, Tamas a pus o conditie importanta pentru a semna cu Dinamo: vanzarea clubului catre spanioli sa fie definitivata, anunta ProSport.

Potrivit sursei citate, Cornel Talnar si spaniolii lui Merelo Martin l-au contactat pe Tamas fara ca Ionut Negoita sa stie, iar fundasul asteapta acum ca tranzactia clubului sa se finalizeze.

22 de meciuri are Gabi Tamas in acest sezon de Liga 1, in care a reusit sa inscrie un gol.