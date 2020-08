BREAKING NEWS | Tamas a ales! Le-a refuzat pe Dinamo si Craiova si s-a intors la Cluj! Cu cine a semnat fundasul | VIDEO

Gabi Tamas a plecat de la Astra la inceputul acestei veri.

S-a vorbit mult despre negocierile pe care le-a purtat cu Dinamo, Rapid si Universitatea Craiova. Fotbalistul a luat, insa, o decizie total diferita.

Tamas ramane in alb-negru dupa ce a semnat cu Universitatea Cluj. Fotbalistul in varsta de 36 de ani va evolua in sezonul urmator in Liga a 2-a.

El a semnat vineri contractul, iar astazi va ajunge la Cluj, maine urmand a avea loc reunirea lotului.

Contractul sau este valabil pentru sezonul 2020/21, cu posibilitate de prelungire inca un an in cazul in care echipa isi indeplineste obiectivul de a promova in Liga 1.

Gabriel Tamas a adunat, in acest sezon, 23 de aparitii in tricoul Astrei Giurgiu. De-a lungul carierei, fundasul a mai jucat, printre altele, pentru FC Brasov, Galatasaray, FCSB, CFR Cluj, Spartak Moscova, Dinamo si Hapoel Haifa.